La pace si fa ad Assisi, convegno per promuovere dialogo

Lunedì prossimo, 18 luglio, dalle 10 in poi, si svolgerà un incontro promosso dal Comune di Assisi e dalla Rai (Rai Umbria e Rai per la sostenibilità) nella Sala della Conciliazione sul tema della pace e sull’impegno a promuovere il dialogo Inter religioso e interculturale, favorendo la partecipazione delle donne ai tavoli decisionali.

“Assisi è la città che parla al mondo di valori come la pace e l’accoglienza, la fraternità e la solidarietà – ha detto il sindaco Stefania Proietti – e per questo è la sede giusta per ospitare un incontro che si propone di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso la diplomazia, la cooperazione, il dialogo. Come amministrazione aderiamo con convinzione al progetto Rai “No Women No Panel” per l’equilibrio di genere nel dibattito pubblico e ai tavoli decisionali dove si parla anche di guerra”.

Il programma del convegno prevede due momenti: il primo incentrato sul tema “La partecipazione delle donne ai tavoli strategici e militari può cambiare la storia?”, il secondo sul “ruolo del terzo settore nei processi di pace: movimenti femministi e religiosi, associazioni, pacifisti, ong.

Dopo i saluti istituzionali dei vertici della Rai, del sindaco, della presidente della regione e del custode del Sacro Convento, si succederanno gli interventi di Marina Sereni, viceministra degli Affari Esteri e cooperazione internazionale; Francesca Di Giovanni, Sotto-Segretaria di Stato della Santa Sede, Sezione Rapporti con gli Stati; Grammenos Mastrojeni, segretario generale aggiunto Unione per il Mediterraneo; Alessandro Minuto Rizzo, presidente Nato Defense College Foundation; Serena Giusti, ISPI Senior Associate Research Fellow for the Russia, Caucasus and Central Asia; Imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini Presidente Coreis, Comunità Religiosa Islamica Italiana; Pastora Gabriela Lio, Federazione Donne Evangeliche in Italia.

La seconda parte del convegno prevede una tavola rotonda a cui parteciperanno

Flavio Lotti, Tavola della Pace; Abbadessa Madre Noemi, Benedettine di Sant’Anna di Bastia Umbra; Letizia De Torre, past president Movimento Politico per l’Unità; Livia Ottolenghi, Giunta Unione Comunità Ebraiche Italiane; Loredana Teodorescu, WIIS (Women in International Security); Rossella Miccio, presidente Emergency.