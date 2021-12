La ricicleria, partire dal rifiuto e ricreare un opera d’arte unica

Ricordo ancora bene l’idea che mi tormentava di creare qualcosa di diverso. Partire dal rifiuto, smembrarlo e ricreare un opera d’arte unica assemblando ciò che altrimenti sarebbe andato buttato.

di Alex Trabalza

Sto lavorando tanto, stiamo lavorando tanto e dire lavorare è alquanto sbagliato visto che è tutto completamente gratis. Ma credo in questo progetto e lo leggo negli occhi di chi viene a toccare con mano ciò che abbiamo creato. Oggi primo laboratorio con questi fantastici ragazzi e grazie al mio amico Andrea Lombardi.

Un nuovo e entusiasmante progetto per cercare di trasmettere qualcosa ai più giovani e per coinvolgerli in maniera molto leggera al riutilizzo degli oggetti in disuso. Si può dare sfogo a creatività e genialità, manualità e abilità. Si crea dal nulla con i materiali a disposizione. Questa è la ricicleria!

Grazie di cuore a tutti.

