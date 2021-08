Chiama o scrivi in redazione

La scuola calcio di base dell’Angelana è pronta a ripartire

La bella stagione è ancora imperante ma in casa Angelana fervono i preparativi in vista della prossima stagione del calcio giovanile, soprattutto per ciò che riguarda le categorie dei più piccoli. E a tal proposito il neo responsabile tecnico della scuola calcio di base Nicolò Guzzoni ha pensato bene di annunciare un Open Day riservato ai ragazzi nati nel 2014, 2015 e 2016.

Si tratta di due pomeriggi di divertimento in programma al “Migaghelli” mercoledì 1° settembre e martedì 7 settembre a partire dalle ore 16,30, aperti a tutti i ragazzi che hanno già avuto modo di conoscere da vicino la realtà angelana nella passata stagione e a quelli che intendono cominciare l’attività nella stagione 2021-22.

A tutti i partecipanti verrà consegnato gratuitamente un kit d’allenamento e ogni tipo di informazione in vista del via ufficiale dell’attività, previsto per lunedì 13 settembre.

Per maggiori info è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 347.6834705, 393.7581760 e 347.8808898.