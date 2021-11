Chiama o scrivi in redazione

Azienda Tintoria Lavanderia Petrini compie 100 anni

La Tintoria Lavanderia Petrini di Assisi, leader nei servizi di noleggio e lavaggio biancheria ad imprese operanti nella ristorazione e nell’accoglienza alberghiera, compie cento anni. L’azienda, nata nel 1921 a Foligno come tintoria e lavanderia a secco, è stata tra le prime realtà in Italia a proporre il servizio di noleggio del tessile per strutture alberghiere e ristoranti.

Fonte: ufficio stampa

Confindustria Umbria

Nei suoi cento anni di storia, la Lavanderia industriale Petrini è passata da piccola attività artigianale a nuova e importante realtà industriale del territorio, capace di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più vasto, non solo in Umbria ma in tutto il Centro Italia.

Gli anni ’70 segnano la prima importante trasformazione aziendale, con l’introduzione del processo di lavaggio ad acqua e in seguito del servizio di noleggio biancheria.

Negli anni ’80, grazie a investimenti in macchinari tecnologicamente avanzati e all’adozione di tecniche di lavaggio sempre più sofisticate e sicure, l’azienda conosce un periodo di sviluppo costante che la rende un punto di riferimento nel settore del noleggio di biancheria da camera, tovagliati e tessili di vario genere per hotel, centri benessere e ristoranti.

Quattrocento quintali di capi trattati ogni giorno, 500 clienti attivi serviti e oltre 100 dipendenti: sono questi i numeri-chiave dell’azienda, che si estende su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati e può contare su attrezzature all’avanguardia e personale altamente specializzato.

“Questi primi cento anni – sottolinea il Presidente dell’azienda, Luigi Petrini – rappresentano un traguardo significativo e di grande soddisfazione, che premia il lavoro e la dedizione di tutte le persone che ogni giorno hanno reso possibile la crescita e lo sviluppo dell’azienda.

Abbiamo sempre puntato sull’innovazione senza mai trascurare la sicurezza e il rispetto dell’ambiente, aspetti imprescindibili per chi opera nel nostro settore. Il solido legame con il territorio è un ulteriore elemento di forza, che ha contribuito al raggiungimento di obiettivi ambiziosi e che ancora oggi ci consente di guardare al futuro con fiducia”.