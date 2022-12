La Virtus Assisi adesso non si ferma e vince ancora

È ancora Virtus Assisi! E finalmente! Si, perché i ragazzi di Piazza giocano da squadra e vincono ancora nel turno infrasettimanale che chiude l’anno. Secondo sigillo consecutivo nel turno infrasettimanale che regala a tutto l’ambiente un Natale sereno.

Una partita vinta in maniera larga, al cospetto di una Sambenedettese che, non inganni la classifica, ha giocato senza mai mollare nonostante nel finale l’ampia differenza nel punteggio. Super Meccoli a trascinare i suoi nella prima parte di gioco, ma bene tutta la squadra in generale.

Gioco corale e mai remissivo, buone azioni e a tratti anche spettacolo per il pubblico da parte della Chamiba Virtus Assisi. Una squadra, senza Tommaso Capezzali, che ha saputo regalare ai tifosi la voglia di assistere alla partita.

Un pubblico che ha trascinato i ragazzi di Piazza, gente tornata a tifare e cantare sulla scia del ritorno alla vittoria. E, nota di spessore, i giovani della Virtus. Il coach sfrutta infatti l’intero roster a disposizione e regala l’ultimo quarto a tutti i ragazzi più giovani che si rendono protagonisti.

A trascinarli sono Lorenzo Ciancabilla e Giacomo Capezzali, primi punti per Zefi in C Gold. Bene tutti gli altri, veterani inclusi. Un Natale, in casa Virtus Assisi, decisamente più sereno, in attesa di tornare in campo a metà gennaio 2023 per una stagione che finalmente sembra svoltare.

Virtus Assisi – Sambenedettese Basket 95-76

Assisi: Santantonio 6, Iovene, Provvidenza M. 17, Meccoli 18, Peychinov 19, Provvidenza G. 10, Zefi 4, Capezzali 10, Pagano, Ciancabilla 11. All. Piazza

Sambenedettese: Obletter 6, Tongue Zuko 10, Veronesi 8, Marino 2, Caloia 17, Acciarri 3, Bortnikovs 5, Rota 11, Mittica 14, Maiorana Liga, Llukacej. All. Roncarolo

Parziali: 30-22, 23-18, 27-15, 15-21.

Progressivi: 30-22, 53-40, 80-55, 95-76.

Usciti per 5 falli: nessuno