La Virtus Assisi non scaccia la crisi: sconfitta a Jesi 87-70

La Virtus Assisi cade anche a Jesi in una trasferta ostica; 87-70 il finale. Una partita dai due volti per i ragazzi di coach piazza e il copione è più o meno sempre lo stesso degli altri match. La Virtus parte bene e riesce a tenere testa ai padroni di casa. Il primo quarto si mantiene in equilibrio. La partita si gioca a viso aperto, ma nella seconda frazione i padroni di casa prendono leggermente un po’ più di vantaggio accelerando. Passano i minuti e Jesi va a canestro con più precisione rosicchiando agli avversari punti importanti; via via nel terzo quarto i padroni di casa allungano – più precisi nella doppia fase, offensiva e difensiva, – e si mettono a distanza di sicurezza nel punteggio. Al termine del terzo quarto il vantaggio dei marchigiani è più largo e Jesi riesce ad amministrare anche nell’ultima frazione di gioco. In maglia rossoblu Guido Provvidenza si conferma top scorer, con Bugionovo che lo segue a ruota. Per la Virtus Assisi una nuova sconfitta che fa male, al cospetto di una squadra forte ma certamente alla portata, e tanto ancora da lavorare.

Taurus Jesi: Virtus Assisi 87-70 Jesi: Ortenzi 14, Marziali 12, Giulietti 3, Marcone 20, Zandri 16, Fiusco 6, Lebediev 2, Pesce 6, Pistola 8. All. Rossetti

Assisi: Santantonio 4, Pagano 3, Bugionovo 13, Provvidenza M., Anastasi J. 7, Provvidenza G. 17, Genjac 7, Razzi 7, Zefi 2, Anastaasi F. 8, Marroni, Ciancabilla 2. All. Piazza

Parziali: 18-17, 18-14, 28-21, 23-18.

Progressivi: 18-17, 36-31, 64-52, 87-70.

Usciti per 5 falli: Anastasi J. (Assisi)