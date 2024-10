Laboratori di Teatro 2024/25 al Piccolo Teatro degli Instabili

I Laboratori di Teatro del Piccolo Teatro degli Instabili sono tornati, come da tradizione, offrendo un ampio ventaglio di attività per la Stagione Teatrale 2024/25, caratterizzata da una programmazione ricca di eventi e spettacoli. Questi laboratori, frutto di un’esperienza che si protrae da oltre dieci anni, sono aperti a tutti e sono condotti da esperti del panorama teatrale e artistico italiano.

La direttrice artistica, Fulvia Angeletti, ha dichiarato che ogni anno si apportano novità ai programmi formativi. La crescente partecipazione e l’entusiasmo degli artisti coinvolti nel Piccolo Teatro rappresentano una grande opportunità per il pubblico. “Il nostro obiettivo è quello di offrire un arricchimento culturale e umano”, ha affermato Angeletti, evidenziando l’importanza di creare momenti di dialogo e confronto in un contesto sociale che tende a isolare.

Le attività si articolano in diversi laboratori, ognuno mirato a specifiche fasce d’età e con tematiche variegate. Di seguito i dettagli dei laboratori:

Laboratori per Ragazzi

Laboratorio: “Il ritmo del lento passaggio”

Destinatari: Ragazzi dai 12 ai 17 anni

Conduttore: Massimiliano Burini (attore, autore, regista)

Collaboratore: Giuseppe Albert Montalto (autore)

Inizio: 14 ottobre

Frequenza: Ogni lunedì, dalle 17:00 alle 19:00

Descrizione: Ispirato al romanzo “Il signore delle Mosche” di William Golding, il laboratorio affronta temi come il potere, la paura e il conflitto tra civiltà e istinto, offrendo un’opportunità unica di esplorare il mondo del teatro in modo profondo e creativo.

Laboratori per Adulti

Laboratorio: “Gioia collettiva”

Destinatari: Adulti dai 18 anni in su

Conduttore: Samuele Chiovoloni (autore, regista)

Collaboratori: Mariangela Berazzi (cantante, attrice), Francesco Bolo Rossini (attore, regista), Paolo Rosini (danzatore, performer)

Inizio: 14 e 15 ottobre

Frequenza: Lunedì e martedì, dalle 20:30 alle 23:30, con un gruppo extra il martedì dalle 18:30 alle 20:30

Descrizione: Questo laboratorio di espressione e comunicazione teatrale incoraggia l’utilizzo di vari linguaggi artistici, come danza, canto e poesia. La comunità creatrice si concentra sul supporto reciproco e sulla ricerca di un’espressione autentica, rispettando la vulnerabilità di ciascun partecipante.

Laboratori per Bambini

Laboratorio: “Piccoli Attori crescono”

Destinatari: Bambini dai 6 agli 11 anni

Conduttrice: Caterina Fiocchetti (attrice, formatrice)

Inizio: 16 ottobre

Frequenza: Ogni mercoledì, dalle 17:00 alle 18:30

Descrizione: Questo laboratorio, rivolto ai più giovani, mira a stimolare creatività e espressività attraverso giochi e attività teatrali. L’obiettivo è promuovere armonia nelle relazioni, consapevolezza emotiva e fantasia.

Informazioni Utili

Motto: “Dilettando insegna”, che riflette l’essenza del Piccolo Teatro degli Instabili come luogo di crescita e scoperta attraverso il teatro.

Contatti per iscrizioni:

Telefono: 333 7853003

Email: info@teatroinstabili.com

Sito web: www.teatroinstabili.com

Indirizzo: Piccolo Teatro degli Instabili, Via Metastasio 18, 06081 Assisi (PG).

Calendarietto degli Eventi

Data Luogo Titolo Evento Orario

14 ottobre Piccolo Teatro degli Instabili Laboratorio “Il ritmo del lento passaggio” 17:00 – 19:00

14 e 15 ottobre Piccolo Teatro degli Instabili Laboratorio “Gioia collettiva” 20:30 – 23:30 (lun)

18:30 – 20:30 (mar extra)

16 ottobre Piccolo Teatro degli Instabili Laboratorio “Piccoli Attori crescono” 17:00 – 18:30

I Laboratori di Teatro offrono una preziosa occasione di crescita personale, favorendo interazioni genuine e scambi creativi in un ambiente stimolante e accogliente. La programmazione per la stagione 2024/25 si preannuncia ricca di spunti, incontri e nuove esperienze che coinvolgeranno adulti, ragazzi e bambini, portando il teatro nella vita quotidiana di ognuno.