L’Angelana è pronta a riaprire bottega

L’estate non sta finendo, ma le vacanze dei calciatori sono ormai agli sgoccioli. Perché anche nei campionati dilettantistici è tempo di tornare al lavoro, con la stagione sportiva 2022-23 che bussa alle porte e obbliga un po’ tutte le società a riprendere l’attività. Lunedì 1° agosto toccherà anche all’Angelana, affidata da questa stagione a Luca Pierotti, che incontrerà per la prima volta tutto il gruppo a sua disposizione direttamente al “Giuseppe Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli.

E saranno due settimane belle intense quelle che attendono la truppa giallorossa, con il programma che prevede doppie sedute fino al 13 agosto, cioè alla vigilia di un breve rompete le righe in occasione del Ferragosto. Poi si tornerà subito a fare sul serio, anche perché domenica 21 agosto è in programma la prima giornata di Coppa Italia, mentre il campionato di Eccellenza scatterà domenica 4 settembre.

PRIMI TEST Sono già stati programmati tre test amichevoli nelle prime due settimane di lavoro: il primo, domenica 7 agosto, consisterà nella classica partitella in famiglia tra Angelana A e Angelana B (ore 9,30 al “Migaghelli”). Il secondo è in programma mercoledì 1’ agosto alle 18, avversario il Piccione (si dovrebbe giocare al “Migaghelli”), mentre il terzo è in programma sabato 13 agosto alle 10 a Costano contro l’Athletic Bastia. In attesa di definire anche gli ultimi dettagli legati alla composizione della rosa, con il direttore generale Loris Gervasi e il direttore sportivo Giancarlo Mancinelli al lavoro per completare il mosaico, questo è l’elenco dei giocatori convocati per il via della fase di preparazione estiva.

PORTIERI

Gianluca Buini (2004), Davide Fantini (2005), Michelangelo Turrioni (2003).

DIFENSORI

Marco Bolletta (1993), Cristiano Capati (2002), Tommaso Marani (1996), Francesco Melillo (1990), Federico Rosati (2003), Matteo Subbicini (2000).

CENTROCAMPISTI

Leonardo Barili (2003), Daniele Bartolini (2001), Raffaele Capezzuto (1997), Matteo De Santis (1992), Valerio Fermi (2004), John Alessandro Jessiman (2003), Gianmarco Ravanelli (1999), Leonardo Sforna (2004), Francesco Vercillo (2003).

ATTACCANTI

Michele Boldrini (1985), Lorenzo Confessore (2000), Michelangelo Fortebracci (2004), Daniele Pietro Micieli (2003), Francesco Pelosi (1998), Thomas Ventanni (1991).

STAFF TECNICO

Allenatore: Luca Pierotti. Vice Allenatore Luca Mattonelli. Preparatore Atletico: Giacomo Fabbri. Preparatore dei portieri: Franco Checcarelli. Massaggiatore: Enrico Galli.