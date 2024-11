Lavori su Strada per Brigolante e Rivotorto: modifiche alla viabilità

Lavori – Sono partiti i lavori di regimazione e deflusso delle acque di scolo sulla Strada per Brigolante, nel tratto che collega Pian della Pieve a Brigolante. L’intervento è stato avviato dal Comune di Assisi per ripristinare la viabilità danneggiata dal violento nubifragio che ha colpito la zona il 23 giugno 2023. Il nubifragio ha causato l’esondazione del fiume Tescio, provocando gravi allagamenti, accumuli di fango e smottamenti in varie aree del territorio comunale. Il progetto di regimazione delle acque mira a evitare il ripetersi di tali disagi, migliorando il deflusso delle acque piovane lungo il tratto stradale interessato.

Contemporaneamente, sono in corso lavori di manutenzione stradale in zona Rivotorto, su Via del Sacro Tugurio. Gli interventi si estendono dalla zona del Santuario del Sacro Tugurio fino alla rotonda di raccordo con Via Santa Maria della Spina, nell’ambito del Piano Strade IV bis. Oltre alla manutenzione stradale, sono previsti lavori per l’installazione di nuovi allacci idrici e fognari per le nuove utenze, eseguiti da Umbra Acque. Gli interventi sono progettati per migliorare la rete infrastrutturale e garantire una maggiore efficienza dei servizi in questa zona di Rivotorto.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti, sarà attivata una modifica temporanea della circolazione. In particolare, sarà istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico e/o movieri, con orario dalle 8:00 alle 17:00, per tutta la durata degli interventi. La viabilità alternata interesserà l’intera area dei lavori, che proseguiranno fino al completamento delle operazioni.

L’Amministrazione comunale ha comunicato le modifiche in corso e chiede alla cittadinanza di prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale e di seguire le indicazioni fornite per garantire una circolazione sicura durante la fase di lavori. I disagi causati sono temporanei, ma la sicurezza e il benessere della comunità rimangono una priorità.

I cittadini sono invitati a monitorare gli aggiornamenti relativi alla conclusione dei lavori e a seguire le indicazioni per una corretta fruizione della viabilità nelle zone interessate. Il Comune di Assisi si scusa per i disagi temporanei e ringrazia per la collaborazione.