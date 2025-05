Madonna Primavera è Monna Francesca Berretti

Parte de Sotto trionfa nel giovedì del Calendimaggio

Nel giovedì del Calendimaggio di Assisi 2025, la Parte de Sotto si è aggiudicata la giornata, conquistando la vittoria nelle gare di agilità grazie al successo nelle tregge e nel combattuto tiro della fune. Solo il tiro con la balestra è stato vinto dalla Parte de Sopra, con un margine minimo di 125 a 124 punti. Il risultato ha permesso ai partaioli di Sotto di eleggere Monna Francesca Berretti come nuova Madonna Primavera, figura simbolo dell’edizione in corso.

Prima delle prove di abilità si è svolta la tradizionale presentazione delle Madonne Primavera delle due fazioni. Per la Parte de Sotto sono state introdotte Monna Francesca Berretti, Monna Greta Muccino, Monna Amelie Rosignoli, Monna Isabella Talia e Monna Dania Tomassini. La Parte de Sopra ha invece proposto Monna Agnese Bernardini, Monna Sofia Chiappini, Monna Maddalena Pasquini, Monna Sara Sensi e Monna Irene Viola. Il momento solenne è stato accompagnato dal suono festoso della Campana delle Laudi e da quello delle principali chiese cittadine, che hanno accolto con gioia l’annuncio dell’“habemus Papam” del Calendimaggio.

Sebbene la vittoria nella giornata del giovedì non sia determinante per l’assegnazione del Palio, la Parte vincitrice ottiene il diritto di aprire le rievocazioni di vita medievale notturna dell’edizione successiva. Un’occasione cruciale per influenzare positivamente la giuria attraverso la forza scenica e la suggestione delle ricostruzioni storiche.

Il programma della manifestazione proseguirà venerdì 9 maggio con il Calendimaggio dei Piccoli, in cui i bambini si misureranno in tre giochi di abilità: tiro della fune, corsa nei sacchi e gara delle tregge, in base alla fascia d’età. Seguirà la celebrazione per i 50 anni degli Sbandieratori di Assisi con un’esibizione in Piazza del Comune. In serata, alle 21.30, spazio a “La Tenzone”, con l’ingresso notturno dei cortei e spettacolari giochi di fuoco.

Sabato 10 maggio si entrerà nel cuore della competizione con “La Sfida”: alle 15.30, dopo il rintocco della Campana delle Laudi, si terrà l’ingresso dei cortei storici, la lettura dei bandi e la sfilata fino a Piazza Santa Chiara. La serata si concluderà con “Il Canto”, la sfida canora tra le due Parti, al termine della quale i giurati decreteranno il vincitore assoluto del Palio 2025.