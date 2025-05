Memorial Luciano Gaucci [Audio], attesi 60 ex calciatori ad Assisi

Domani allo Stadio Ulivi l’omaggio al presidente

Memorial Luciano Gaucci – Sarà un pomeriggio di calcio, ricordi e celebrazioni quello in programma domani allo Stadio degli Ulivi, dove si terrà il Memorial dedicato a Luciano Gaucci. L’iniziativa, fortemente voluta dal figlio Riccardo, presidente dell’Assisi Calcio, mira a rendere onore a una figura centrale nella storia recente del calcio italiano, scomparsa nel 2020 all’età di 81 anni.

Riccardo Gaucci ha annunciato che i preparativi sono ormai conclusi e che lo stadio è stato curato nei minimi dettagli per accogliere l’evento, che si preannuncia come una vera e propria festa dello sport. “Stiamo ultimando tutto per rendere lo stadio degno di questo appuntamento”, ha dichiarato. Il campo da gioco è stato preparato con attenzione maniacale, tanto da essere paragonato, per la sua perfezione, ai prati di Wimbledon.

L’edizione dello scorso anno ha rappresentato un importante banco di prova, organizzata in tempi stretti ma riuscita con grande successo. “È stata una giornata indimenticabile”, ha ricordato Gaucci, augurandosi che l’emozione e la partecipazione si ripetano anche domani. La manifestazione vedrà la partecipazione di decine di ex calciatori e volti noti del panorama sportivo nazionale.

I cancelli apriranno alle 13:30, permettendo l’accesso anticipato a tifosi e partecipanti. Intorno alle 15:15 avrà inizio il triangolare che vedrà coinvolti tanti protagonisti del passato perugino. Le partite dureranno 25 minuti ciascuna e saranno seguite dalla cerimonia di premiazione e da un momento conviviale con l’apertura di un dolce. L’evento sarà anche l’occasione per un incontro ravvicinato tra il pubblico e i propri beniamini, che saranno a disposizione per foto e saluti.

Tra i nomi confermati figurano Sebastiano Rossi, Fabrizio Miccoli, Manuele Blasi, Gianluca Cucciari, Francesco Savi e molti altri. Alcuni arrivi dell’ultima ora e qualche assenza imprevista rientrano nelle normali dinamiche di un evento con un numero elevato di partecipanti. A guidare le squadre ci saranno anche due allenatori storici: Serse Cosmi e Walter Novellino, chiamati a rappresentare le due anime del Perugia.

Luciano Gaucci, ricordato per il suo spirito innovativo e le scelte controcorrente, è stato artefice di momenti memorabili per il calcio italiano. Fu tra i primi a portare in Italia una donna allenatrice e ad avviare operazioni sportive mediaticamente clamorose, come l’ingaggio di calciatori legati a figure internazionali di rilievo, tra cui il figlio del leader libico Gheddafi. La sua figura, discussa ma anche ammirata, ha lasciato un’eredità indelebile nel mondo sportivo.

“Papà ha lasciato un segno profondo“, ha affermato Riccardo – intervistato dalla rubrica Ospite in Studio di Umbriajournal tv ee E’ Tv Umbria, sottolineando come oggi, a distanza di anni, molti abbiano rivalutato il suo operato comprendendo le sue intuizioni. L’ex presidente del Perugia Calcio viene oggi ricordato soprattutto per i suoi successi e per la capacità di precorrere i tempi.

La commemorazione, tuttavia, si inserisce anche nel contesto attuale dell’Assisi Calcio, società guidata da Riccardo Gaucci. Il club ha appena concluso con successo il campionato, conquistando la promozione. “Ora tutta l’attenzione è rivolta al Memorial, ma da lunedì torneremo a concentrarci sulla costruzione della nuova squadra”, ha spiegato. L’obiettivo resta quello di mantenere alta la competitività, pur consapevoli delle difficoltà che il calcio comporta.

Uno dei punti su cui la dirigenza sta lavorando è lo sviluppo del settore giovanile, ancora agli inizi. “Il nostro vivaio è nato da poco, ma con un impianto come il nostro alle spalle, tra i più belli dell’Umbria, possiamo crescere molto”, ha detto Gaucci. La volontà è quella di creare basi solide per il futuro, puntando sulle infrastrutture come elemento chiave per la formazione delle nuove leve.

Nonostante alcune voci che lo vorrebbero lontano da Assisi, il presidente ha ribadito il proprio impegno e il legame con il territorio: “Abbiamo appena cominciato, non ho alcuna intenzione di andarmene”. L’evento di domani, oltre a onorare la memoria di Luciano Gaucci, servirà anche a rafforzare questo legame con la comunità locale.

L’appuntamento è quindi per il 24 maggio allo Stadio degli Ulivi, dove sport, memoria e passione si incontreranno per una giornata dedicata al calcio e alla sua storia.

