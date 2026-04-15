Michelangelo Pistoletto celebra Francesco nella città serafica

La grande arte contemporanea conquista la Rocca Maggiore

Michelangelo Pistoletto firma un evento culturale senza precedenti nel cuore dell’Umbria. La città di Assisi si prepara ad accogliere un progetto espositivo che ridefinisce il confine tra fede, estetica e impegno civile. L’iniziativa, intitolata “FRANCISCUS. Fratello in arte”, rappresenta un momento di riflessione profonda sulla figura del Pontefice, elevato dall’artista al rango di primo riferimento sacro nel panorama creativo attuale. Questa operazione intellettuale non riveste un carattere strettamente confessionale, ma si inserisce in una dinamica di trasformazione sociale attraverso i linguaggi visivi.

Un omaggio rivoluzionario tra storia e contemporaneità

L’esposizione unica promossa dal Comune di Assisi e prodotta da Opera Laboratori con Cittadellarte e Galleria Continua si snoda attraverso i volumi millenari della Rocca Maggiore. Il percorso narrativo mette in stretta connessione le produzioni storiche del maestro biellese con la sensibilità ecologica e umana promossa da Jorge Mario Bergoglio. Al centro della riflessione risiede la capacità di convertire l’esistenza stessa in una forma d’arte collettiva, capace di generare una nuova consapevolezza globale. Il progetto cade significativamente in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo poverello, creando un ponte ideale tra il medioevo francescano e le sfide del ventunesimo secolo.

Il programma inaugurale e il dibattito culturale

Il calendario ufficiale prevede l’apertura delle porte il 24 aprile 2026, restando accessibile al pubblico fino al 4 ottobre. Tuttavia, il momento culminante è fissato per il 23 aprile 2026, quando alle ore 18.00 l’autore presiederà personalmente il taglio del nastro. Prima della cerimonia, alle ore 16.00, le sale del Palazzo Monte Frumentario ospiteranno un confronto di alto profilo. Esperti del calibro di padre Antonio Spadaro e Cristiano Seganfreddo si confronteranno con le autorità religiose e civili per sviscerare il tema del Papa come ispiratore di una nuova etica artistica. L’incontro, coordinato da Francesco Monico, vedrà la partecipazione dei massimi rappresentanti istituzionali locali e dei Musei Civici.

Responsabilità sociale e trasformazione dei linguaggi

Il concetto di “Terzo Paradiso”, caro alla filosofia pistolettiana, trova in questo contesto una declinazione naturale. L’arte non è più un oggetto da contemplare in modo passivo, ma diventa uno strumento di rigenerazione. Attraverso il dialogo tra le opere esposte e l’architettura medievale di Assisi, il visitatore viene spinto a considerare il proprio ruolo nella costruzione di un futuro sostenibile. La mostra si configura come un’azione radicale che utilizza la simbologia spirituale per veicolare messaggi di pace e cooperazione, confermando la posizione di rilievo dell’Umbria nel circuito internazionale della cultura contemporanea di qualità.