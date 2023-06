Molesta i cittadini e minaccia alcuni giovani, denunciato straniero

La tranquillità del centro storico di Assisi è stata turbata ieri quando un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi per minacce e molestie nei confronti di cittadini e turisti.

Tutto è iniziato durante i normali servizi di controllo del territorio svolti dagli agenti, quando sono state ricevute segnalazioni riguardanti un uomo che stava infastidendo e minacciando delle persone.

Secondo le testimonianze, l’uomo avrebbe addirittura mimato il gesto di impugnare una pistola, creando un clima di paura e tensione.

Immediatamente, gli agenti si sono attivati per individuare l’uomo in questione, raccogliendo tutti gli elementi descrittivi forniti dalle vittime delle molestie. Grazie a un’accurata attività di pattugliamento, l’uomo è stato rintracciato poco dopo nei pressi di piazza San Rufino, nel centro cittadino.

Dopo averlo identificato come un cittadino straniero di 35 anni, classe 1988, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione per accertare la presenza di armi o oggetti atti ad offendere. Successivamente, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.

Le indagini e gli accertamenti hanno confermato le accuse mosse nei confronti del soggetto, che è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce. Si tratta di un comportamento grave che non verrà tollerato dalle autorità competenti.

Ma le conseguenze per l’uomo non si fermano qui. Gli è stato infatti emesso un ordine di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 14/2017. Questo ordine precluderà al cittadino straniero di frequentare, per le successive 48 ore, i luoghi in cui si è reso protagonista di atteggiamenti molesti e di disturbo.