Mostra ad Assisi Tagliere con affetto 48 opere d’arte nate nel legno

Il Baccanale di Assisi ospita l’ottava edizione del festival

Il ritorno dell’arte lignea in Umbria

Domenica 21 giugno alle ore 18.00 lo spazio culturale Il Baccanale di Assisi aprirà ufficialmente le porte alla vernice dell’attesa esposizione collettiva denominata Taglieri con Affetto. L’iniziativa giunge quest’anno alla sua ottava edizione dopo un percorso iniziato nel lontano 2013. L’evento culturale mette in mostra quarantotto manufatti di legno che altrettanti creatori hanno sapientemente trasformato in espressioni plastiche originali. La kermesse artistica si avvale del sostegno e della collaborazione strategica dell’Associazione Borghi Autentici e di Confcommercio Assisi. Partecipano attivamente anche l’Associazione Altea insieme ai patrocini istituzionali concessi dalle amministrazioni comunali di Assisi e di Bastia Umbra.

Il concetto della mostra e la sfida creativa

L’esibizione rimarrà fruibile al pubblico fino al prossimo 13 dicembre 2026 garantendo una lunga programmazione scandita da numerose attività correlate. Nel corso dei mesi passati l’organizzazione ha distribuito a ciascun partecipante una base quadrata di legno dalle dimensioni precise di venti centimetri per lato dotata di un’impugnatura di ulteriori dieci centimetri. Il tema conduttore rappresenta un ironico gioco di parole che fonde volutamente il sentimento affettivo con la pratica gastronomica del tagliare i cibi. La provenienza dei creativi coinvolti testimonia un forte radicamento nel territorio umbro con firme originarie delle località di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Deruta, Magione, Perugia, Spello e Torgiano. Non mancano tuttavia contributi di rilievo provenienti da altre regioni italiane come l’Abruzzo, l’Emilia Romagna e la Lombardia fino a raggiungere gli Stati Uniti con la partecipazione di un autore dello stato del Wisconsin.

I tre riconoscimenti e il voto del pubblico

Durante tutto il periodo di apertura i visitatori avranno la facoltà di esprimere le proprie preferenze personali influenzando l’assegnazione dei riconoscimenti previsti in tre distinte fasi temporali. Il primo traguardo corrisponde al Premio di Prima Visione che i giurati consegneranno direttamente ai primi tre artisti classificati nel corso della serata inaugurale di questa domenica. Successivamente entrerà in gioco il Premio di Medio Termine stabilito mediante il voto espresso da una commissione specializzata formata interamente da esperti della produzione estetica e da operatori del comparto turistico ricettivo. Il ciclo delle premiazioni si chiuderà definitivamente alla conclusione dell’evento con lo scrutinio finale che decreterà l’opera più apprezzata in assoluto dall’inizio della manifestazione.