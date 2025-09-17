Nasce Ciam Industrie, polo umbro della refrigerazione

L’Inter passa 2-0 in casa Ajax, doppietta di Thuram Doppio assist da calcio d'angolo di Hakan Calhanoglu

Troppo Psg per l’Atalanta, al Parco dei Principi finisce 4-0 PARIGI (FRANCIA)(ITALPRESS) – Esordio da dimenticare per l’Atalanta di Ivan Juric, il Paris Saint-Germain vince 4-0 al Parco dei Principi grazie alle reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. I nerazzurri, impegnati in campionato contro il Torino, dovranno subito voltare pagina: nella seconda giornata a Bergamo arriverà il Club Brugge, squadra da battere per […]

Meloni “L’Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza City” ANCONA (ITALPRESS) – “Affrontiamo una fase storica complessa per portare pace, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medo Oriente scatenata dai terroristi di Hamas ancora oggi si rifiutano di liberare gli ostaggi. La reazione decisamente sproporzionata di Israele sta provocando un numero inaccettabile di vittime civili. Un quadro che non può che peggiorare dalla […]

Conte “Contro il Manchester City giocheremo con coraggio” Il tecnico del Napoli: "Siamo a Manchester per misurarci e per imparare".

Art4ART, l’arte al servizio della cura con Bayer e Gemelli ROMA (ITALPRESS) – Bayer Italia conferma il proprio impegno al fianco delle istituzioni sanitarie sostenendo il progetto “Art4ART – Arte per la Radioterapia Avanzata”, promosso dal Policlinico Gemelli in collaborazione con il MAXXI e patrocinato dal Ministero della Cultura. L’iniziativa è stata illustrata alla presenza di Simona Gatti – Direttore Medico di Bayer Italia, questa […]

Mattarella “Crisi richiedono visione e coraggio, guardare avanti” ROMA (ITALPRESS) – “La visione di Francesco Merlon è esemplare di un modello d’impresa moderna lontana da logiche protezionistiche e di concentrazione, che saputo fare di Fabriano un archetipo. Il Gruppo Ariston di Francesco Merloni è la conferma che competitività non è sinonimo di desertificazione industriale e non impone delocalizzazione. Al contrario, la dimensione locale, […]

Accordo tra Cdp e Confindustria per la crescita delle imprese ROMA (ITALPRESS) – Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese e rispondere con efficacia e tempismo alle sfide che le imprese dovranno affrontare. Sono questi i principali obiettivi del Protocollo d’Intesa firmato nella Sala delle Colonne dell’Università Luiss Guido Carli dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dall’Amministratore […]

Housing sociale, Cariplo ospita la Commissione del Parlamento Europeo MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto a Milano, nella sede di Fondazione Cariplo, un incontro tra la Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell’Unione Europea e gli operatori che hanno a cuore questo tema. L’audizione fa parte della tre giorni di lavori avviata il 15 settembre, durante la quale la Commissione ha preso parte a […]

L’azzurro Furlani è campione del mondo nel salto in lungo Il ventenne delle Fiamme Oro: "E' successo qualcosa di magico".