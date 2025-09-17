Nasce Ciam Industrie, polo umbro della refrigerazione

Lunedì 22 settembre 2025, alle ore 11, presso l’Auditorium di Confindustria Umbria a Perugia, sarà svelato un progetto che segna una svolta per il tessuto produttivo regionale: la nascita di Ciam Industrie, nuova holding nata dall’espansione strategica di Ciam spa, storica realtà di Petrignano di Assisi.
L’azienda, da quasi mezzo secolo protagonista nel settore della refrigerazione commerciale di fascia alta, ha consolidato negli ultimi mesi una serie di acquisizioni mirate, con l’obiettivo di creare un distretto industriale d’eccellenza nel cuore dell’Umbria. Il nuovo gruppo si presenta con undici marchi sotto lo stesso tetto.
Secondo quanto riportato nel comunicato stampa diffuso da Ciam spa, l’iniziativa punta a rafforzare la competitività internazionale e a offrire soluzioni sempre più personalizzate per il food retail, combinando design su misura e tecnologie all’avanguardia.
A illustrare la visione e le tappe del progetto sarà Federico Malizia, CEO di Ciam e Presidente della neonata holding, affiancato da figure istituzionali e professionisti del territorio. Tra gli interventi previsti, quelli di Vincenzo Briziarelli, Presidente di Confindustria Umbria, della Presidente regionale Stefania Proietti, dell’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco De Rebotti, del Direttore artistico Fabrizio Milesi e di Alessio Cecchetti dello Studio Antonelli e Cecchetti.
La presentazione ufficiale rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un segnale forte per l’intero comparto manifatturiero umbro, che vede in Ciam Industrie un modello di crescita integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione.
Come sottolineato nel comunicato, l’evento sarà l’occasione per condividere le linee strategiche che guideranno il gruppo nei prossimi anni, con l’ambizione di diventare un riferimento europeo nel settore della refrigerazione e dell’arredo professionale.
La conferenza stampa è aperta alla stampa e agli operatori del settore.
Commenta per primo