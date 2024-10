Natale ad Assisi: Presentato il Programma di Iniziative 2024

Natale ad Assisi – Il TTG Travel Experience di Rimini ha ospitato la presentazione del programma di eventi per il Natale ad Assisi 2024. La manifestazione, carica di emozioni e ricca di luci, accoglierà visitatori e turisti dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, offrendo un calendario di attività che spaziano da mercatini e spettacoli itineranti a concerti e presepi. Questo Natale avrà come tema centrale il “Cantico delle Creature”, un’opera di San Francesco che celebra la bellezza della natura e della spiritualità.

In occasione dell’ottavo centenario della scrittura di questo primo testo poetico in volgare italiano, Assisi si vestirà di scenografiche illuminazioni che trasformeranno le facciate di chiese e monumenti in opere d’arte luminose. La manifestazione è promossa dal Comune di Assisi, in collaborazione con i frati del Sacro Convento, la Diocesi e il tessuto culturale cittadino, per diffondere un messaggio di pace, coesione e speranza.

La nuova campagna promozionale, firmata dall’agenzia Armando Testa, si propone di valorizzare l’immagine della città attraverso una proposta turistica che abbraccia natura, arte, musica e cultura. Con il motto “SÌ”, questa campagna invita a scoprire tutto ciò che Assisi ha da offrire per una vacanza indimenticabile.

Attività e Iniziative

Nel centro di Assisi, le spettacolari luminarie faranno da sfondo a una serie di eventi. Le illuminazioni a basso impatto energetico punteggeranno le strade, mentre presepi artistici saranno disseminati in angoli caratteristici. In particolare, la Basilica di San Francesco e la Basilica di Santa Maria degli Angeli ospiteranno presepi speciali. Durante il periodo festivo, le frazioni circostanti ospiteranno tradizionali presepi viventi, con un servizio navetta gratuito dal centro.

Una delle principali novità del Natale 2024 sarà il festival “DeMusicAssisi Winter Edition”, dedicato alla musica medievale con un repertorio natalizio. Questo evento si inserisce nel più ampio contesto di valorizzazione della musica antica, già presente con il festival estivo che ha riscosso grande successo. Durante i tre giorni di festival, laboratori e concerti gratuiti inviteranno il pubblico a scoprire e apprezzare la musica antica, con esibizioni anche legate a città gemellate come Betlemme e Santiago de Compostela.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per le famiglie: il Trenino del Natale, la Casa di Babbo Natale con giochi e laboratori, e spettacoli itineranti. Artisti di strada e Babbi Natale marching band contribuiranno a creare un’atmosfera festosa, mentre gli zampognari suoneranno nei punti nevralgici della città.

Concerti e Eventi Culturali

Il calendario degli eventi prevede numerosi concerti, tra cui spicca quello del “Benedict Gospel Choir”, in programma per il 2 gennaio, un coro proveniente dal South Carolina che vanta una carriera internazionale. Anche il Capodanno sarà festeggiato in piazza, con eventi dedicati alla Befana, che si calerà dalla Torre del Popolo.

Assisi, patrimonio dell’UNESCO, offrirà anche itinerari e visite guidate per scoprire il ricco patrimonio artistico e naturale della città. Quest’anno, grazie a iniziative come “Musei per tutti nel Parco del Subasio” e “Assisi, le pietre parlano”, l’accessibilità per le persone con disabilità sarà ulteriormente migliorata. Tecnologie innovative renderanno fruibile il patrimonio artistico e culturale a tutti.

Inoltre, le escursioni invernali sul Monte Subasio offriranno opportunità di trekking e camminate nel cuore della natura, garantendo un Natale indimenticabile.

La Campagna di Promozione

La campagna di promozione natalizia, lanciata in anteprima al TTG di Rimini, si basa su un concetto di positività e inclusione. Con il messaggio “SÌ”, Assisi si presenta come una meta ideale per le festività, in grado di soddisfare ogni desiderio. La campagna, che andrà in onda da metà novembre ai primi di gennaio, utilizzerà vari canali, inclusi social media e mezzi tradizionali, per raggiungere un pubblico vasto.

La strategia creativa sottolinea l’identità di Assisi, trasformandola in un’affermazione di apertura a nuove esperienze, dalla spiritualità alla musica, dall’arte al divertimento. L’iconico “Sì” diventa un elemento visivo distintivo, rappresentando un Natale carico di emozioni e attività.

La proposta di Assisi per il Natale 2024 si preannuncia come un’esperienza coinvolgente e memorabile, capace di attrarre visitatori da ogni parte, con un’offerta che spazia dall’arte alla natura, passando per eventi culturali di alta qualità. I cittadini e gli operatori locali sono pronti ad accogliere un flusso di turisti desiderosi di vivere un Natale all’insegna della tradizione e della modernità, all’interno di un contesto unico come quello di Assisi.

Conclusioni

In sintesi, il Natale ad Assisi 2024 rappresenta una combinazione di spiritualità, arte e intrattenimento. Le attività pianificate mirano a rendere il periodo festivo accessibile e coinvolgente per tutti, contribuendo a rafforzare l’identità culturale della città. Con la campagna promozionale di Armando Testa, Assisi si propone non solo come meta turistica, ma come simbolo di un Natale che abbraccia valori di pace e condivisione.

Assisi si prepara dunque a vivere un Natale senza precedenti, ricco di iniziative che sapranno coinvolgere e affascinare visitatori di ogni età, proponendo un mix di tradizione e innovazione che rappresenta al meglio l’essenza di questa storica città.