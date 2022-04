Chiama o scrivi in redazione

Navetta ibrida a disposizione dei turisti e residenti da stazione ferroviaria al centro storico

In via sperimentale per questo week end è stata istituita una linea di bus, una navetta ibrida, che partirà dal parcheggio della stazione ferroviaria e arriverà al parcheggio Giovanni Paolo II, a Porta Nuova e piazza Matteotti.

Ufficio stampa Comune di Assisi

Il mezzo è a disposizione dei turisti e ovviamente dei residenti, dalle 11 alle 19, con partenza ogni 30 minuti, sia sabato che domenica; il collegamento è finalizzato a incentivare l’uso del parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli e nello stesso tempo alleggerire il traffico lungo la circonvallazione durante il fine settimana.

L’amministrazione comunale intende puntare su questo tipo di trasporto pubblico e soprattutto vuole provare questa forma di collegamento da un lato per decongestionare il centro storico dalle auto e dall’altro per offrire un servizio di trasporto pubblico e comodo a disposizione dei turisti che, numerosissimi, stanno tornando in città.