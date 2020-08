Chiama o scrivi in redazione

Note d'In…Chiostro, il concerto dell'8 agosto si terrà in Basilica, occorre prenotarsi

L’associazione socio culturale “Costruire il Futuro” è lieta di informare che il concerto previsto sabato 8 agosto alle 21.15 si terrà all’interno della Basilica di San Francesco e non nella piazza inferiore come originariamente previsto.

Per partecipare bisogna prenotare con nome e cognome al seguente indirizzo: www.corosanfrancescoassisi.org

Il manager dell’Assisi Summer School Choir Mister Nickolas Couchman, membro di Costruire il Futuro, ha impiegato tutte le forze affinché non saltasse la data di Assisi e così è stato, malgrado il Covid.

L’associazione lo ha supportato con tutte le forze e quindi è lieta di invitare la cittadinanza a questo splendido evento organizzato dalla cappella musicale della basilica di San Francesco in Assisi, nella figura in particolare del Direttore padre Giuseppe Magrino e nel rispetto di tutte le normative previste.

L’associazione informa altresì che prima del concerto organizzerà un piccolo incontro di riflessione francescana per un numero ristretto di persone con padre Marcello, forse padre Maurizio, invitato anche padre Alfio. Chi fosse interessato può contattare il Presidente Roberto Sannipola al 3493600393.

L’associazione ha preso anche contatti con organizzazioni internazionali vicine al terzordine secolare francescano, con le quali sta predisponendo dei progetti per il futuro e anche delle raccolte fondi per il “Progetto Piandarca” e non solo.