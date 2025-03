Nuovo spazio per giovani a Santa Maria degli Angeli

Il 27 marzo l’inaugurazione di “Onde Giovani”

Nuovo spazio – Sarà inaugurato il 27 marzo 2025, alle 15.30, “Onde Giovani”, uno spazio di aggregazione per adolescenti e giovani della Zona Sociale 3, che riunisce i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. La struttura, già operativa dal 6 marzo, si trova in viale Patrono d’Italia 43 ed è un servizio gratuito rivolto a ragazzi a partire dai 14 anni.

Il progetto è finanziato dalla Regione Umbria, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dalla stessa Zona Sociale 3. La gestione è affidata alla Cooperativa Sociale Asad, con il supporto di Cooperativa Borgorete, Fondazione Exodus e il Centro Internazionale per la pace fra i popoli.

L’obiettivo di “Onde Giovani” è offrire ai ragazzi un luogo di incontro dove poter socializzare, partecipare a laboratori, ricevere informazioni e proporre progetti. Paolo Mirti, assessore alle politiche giovanili di Assisi, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, sottolineando come essa risponda alla necessità di spazi di aggregazione per i giovani del territorio. “Un ambiente – ha dichiarato – dove possono confrontarsi, decidere come trascorrere il tempo libero e sentirsi parte attiva della comunità”.

L’evento inaugurale, organizzato in collaborazione con gli studenti dell’I.P.S. Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e dell’istituto “M. Polo – R. Bonghi” di Assisi, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali. Ospite speciale sarà Shablo, noto dj e produttore discografico, che interverrà in collegamento online per un momento di dialogo con i giovani presenti.

Il servizio sarà attivo ogni martedì e giovedì, dalle 14 alle 18, e sarà possibile seguirne le attività attraverso i canali social ufficiali: @onde_giovani su Instagram e Onde Giovani su Facebook.