Oltre 500 a cena per Cicogna, sfida finale ad Assisi

A Rivotorto grande partecipazione per il candidato sindaco

ASSISI – È stato un momento di forte impatto politico e simbolico quello che si è svolto domenica 11 maggio all’Hotel Villa Verde di Rivotorto di Assisi, dove 512 persone si sono riunite per sostenere Eolo Cicogna, candidato alla carica di sindaco per la città di Assisi. Un appuntamento che ha segnato una delle tappe principali della sua campagna elettorale, in vista delle elezioni comunali in programma per sabato 25 e domenica 26 maggio.

Cicogna, sostenuto da un’alleanza composta da liste civiche e da tutte le forze del centrodestra, ha partecipato a una serata che ha visto una notevole adesione di cittadini, famiglie e rappresentanti delle istituzioni. La sala gremita ha dato il segno tangibile di un sostegno crescente attorno alla sua figura, nuova nel panorama politico locale, ma già capace di catalizzare entusiasmo e consenso.

Alla cena hanno preso parte numerosi esponenti politici dell’Umbria, tra cui la presidente della Regione Donatella Tesei, la senatrice Fiammetta Modena, il presidente del Consiglio Regionale Marco Squarta, il presidente ANCI Umbria Michele Toniaccini e il vicepresidente del Consiglio comunale di Perugia Nilo Arcudi. Presenti anche molti sindaci e amministratori del territorio regionale, oltre a esponenti della società civile.

Durante l’incontro, Eolo Cicogna ha illustrato le linee guida della sua proposta amministrativa. Il suo programma è stato descritto come “semplice, concreto e con le giuste priorità”, con l’obiettivo dichiarato di restituire centralità a tutte le frazioni e pari dignità a ogni zona del territorio comunale. Tra i punti cardine l’alleggerimento della pressione fiscale, in particolare sulla tassa sui rifiuti, la TARI.

Secondo quanto presentato, l’idea è quella di destinare parte del gettito derivante dall’imposta di soggiorno per ridurre i costi a carico di imprese, commercianti e famiglie. Un’operazione che passerebbe anche per una revisione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, con un’attenta analisi su sprechi e inefficienze da correggere.

Altro tema centrale è stato quello della sicurezza, definita da Cicogna come un elemento imprescindibile per il benessere collettivo. Il candidato ha annunciato l’intenzione di rafforzare i rapporti con le Forze dell’Ordine e di promuovere il controllo di vicinato, oltre all’implementazione di un nuovo sistema di videosorveglianza esteso anche alle frazioni. L’obiettivo è garantire tranquillità e sicurezza in tutte le aree del Comune, in particolare quelle più periferiche.

Nel suo intervento, Cicogna ha ribadito la necessità di una rottura netta con il passato amministrativo. Ha denunciato una situazione di immobilismo e di gestione clientelare che, a suo avviso, ha penalizzato Assisi negli ultimi anni. Per questo ha promesso un cambio di passo, attraverso una gestione trasparente e una maggiore apertura del Comune verso la cittadinanza.

“Riaprire le porte del Comune” è diventato uno dei suoi slogan principali, a indicare la volontà di recuperare un rapporto diretto e costante tra amministratori e cittadini, senza gerarchie tra centro e periferia.

Il candidato ha definito il momento attuale come una fase decisiva della sua campagna, evidenziando come la partecipazione registrata a Rivotorto sia il segnale di un cambiamento in atto. Ha dichiarato di aver raccolto in questi mesi il malcontento diffuso tra la popolazione e l’intenzione di dare risposte rapide e praticabili, superando la stagione delle promesse non mantenute.

Sul piano personale, Cicogna ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a candidarsi: mettersi al servizio della città per dare vita a una nuova visione di Assisi, fondata su rispetto, onestà e competenza. Ha sottolineato come amministrare non possa ridursi a interventi sporadici o apparizioni mediatiche, ma richieda una visione ampia e un impegno costante.

La sua attività elettorale proseguirà nei prossimi giorni con le ultime tappe del primo ciclo di incontri, che si chiuderà a Torchiagina e Petrignano. Da lì ripartirà un nuovo giro nei territori, durante il quale Cicogna presenterà in dettaglio il suo programma e i progetti sviluppati a partire dalle esigenze segnalate dai cittadini stessi.

Con la serata di Rivotorto, la candidatura di Eolo Cicogna ha segnato un punto importante nel percorso verso le urne. La grande partecipazione all’evento rappresenta un momento significativo in una campagna che punta a costruire, nelle intenzioni del candidato e dei suoi sostenitori, un futuro diverso per Assisi.