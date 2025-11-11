Orientamento al Properzio: sedici date per scegliere bene

Open day e giornate immersive per gli studenti del 2026-2027
Il Liceo Sesto Properzio apre le porte agli studenti delle terze medie con sedici appuntamenti dedicati all’orientamento scolastico, distribuiti tra novembre 2025 e gennaio 2026. L’iniziativa si articola in due open day e quattordici giornate immersive denominate “Liceale per un giorno”, pensate per offrire un’esperienza diretta della vita liceale.
Gli open day si terranno sabato 13 dicembre e domenica 11 gennaio, con visite guidate, presentazioni dei quattro indirizzi – classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane – e incontri con docenti e studenti. Le famiglie potranno partecipare su prenotazione, seguendo percorsi strutturati che illustrano l’offerta formativa e le prospettive future.
Parallelamente, il progetto “Liceale per un giorno” permetterà agli alunni delle medie di vivere la scuola dall’interno, partecipando a lezioni e attività didattiche. Le date previste sono: dal 17 al 21 novembre, dall’1 al 5 dicembre e dal 12 al 15 gennaio, con ciascun giorno dedicato a un indirizzo specifico.
La dirigente Francesca Alunni evidenzia l’importanza di un dialogo costante tra scuola e famiglia, sottolineando come queste iniziative contribuiscano a formare studenti consapevoli e motivati. Il Properzio si propone non solo come luogo di istruzione, ma come ambiente educativo dinamico, dove gli studenti del triennio affiancano i futuri iscritti, favorendo un clima di accoglienza e condivisione.
Attraverso queste attività, il liceo mira a guidare le scelte scolastiche con strumenti concreti e relazioni autentiche, valorizzando il ruolo attivo degli studenti e promuovendo una visione della scuola come spazio di crescita personale e culturale.
