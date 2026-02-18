Ostensione San Francesco, Assisi garantisce accesso ai residenti

Nessun blocco previsto nel centro storico durante l’evento di Assisi

Il Comune di Assisi conferma che, in vista dell’ostensione delle spoglie di San Francesco nella Basilica del Santo, non sono previste restrizioni alla circolazione per i residenti del centro storico. L’annuncio arriva mentre la città si prepara a un afflusso eccezionale di pellegrini e visitatori, richiamati da un appuntamento di forte valore spirituale e storico.

Coordinamento operativo in Prefettura

Venerdì è in programma il tavolo di coordinamento convocato dalla Prefettura, al quale parteciperanno Forze dell’Ordine, Protezione Civile, 118, rappresentanti della Famiglia Francescana e tecnici comunali. L’obiettivo è definire un assetto organizzativo capace di sostenere l’impatto dell’evento, garantendo un flusso ordinato e condizioni di piena sicurezza nelle aree circostanti la Basilica.

Le verifiche riguarderanno soprattutto la gestione dei punti di accesso, la regolazione dei flussi pedonali e la predisposizione di presidi sanitari e logistici. Le autorità intendono assicurare un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela della quotidianità dei residenti.

Nessuna limitazione per i residenti

Il sindaco Valter Stoppini ribadisce che la priorità dell’Amministrazione è preservare la serenità della comunità locale. Al momento non sono previste misure che possano ostacolare gli spostamenti dei cittadini che vivono all’interno del centro storico. L’indicazione è chiara: la città deve poter continuare a funzionare senza strappi, anche nei giorni di maggiore affluenza.

Possibili interventi mirati in caso di necessità

Resta comunque aperta la possibilità di adottare interventi circoscritti qualora le condizioni operative lo rendessero indispensabile. Eventuali limitazioni, spiegano dal Comune, sarebbero temporanee, mirate e costantemente monitorate, con l’unico scopo di garantire sicurezza, ordine pubblico e un deflusso regolare nelle zone più sensibili.

Ogni decisione verrà assunta esclusivamente sulla base di valutazioni tecniche condivise con le autorità competenti e comunicata con tempestività alla cittadinanza, nel segno della massima trasparenza.

Una città pronta a vivere un evento straordinario

L’Amministrazione esprime fiducia nel senso civico della comunità assisana, convinta che la città saprà accogliere l’evento con la consueta compostezza. L’ostensione rappresenta un momento di grande intensità spirituale e un richiamo identitario profondo, che Assisi si prepara a vivere con equilibrio, partecipazione e responsabilità.