Ouro Bagna con 31 punti trascina la Virtus Assisi alla vittoria

Un super Ouro Bagna realizza ben 31 punti e trascina la Virtus Assisi nella gara di campionato al PalaSir facendo esultare il palazzetto di casa. Per i ragazzi di Piazza una buona prestazione di squadra, in crescita dall’inizio alla fine. 82-69 per una vittoria pesante e significativa al cospetto di un avversario sempre tosto.

IL MATCH Pesaro parte meglio mentre la Virtus Assisi non riesce a trovare la via del canestro. Ouro Bagna sprona da subito i suoi e la Virtus si riavvicina. Da meno 5, al sorpasso. Perché a un minuto dalla fine una bomba da tre punti di Jack Anastasi porta la Virtus in vantaggio. Fine primo quarto Virtus 12 Pesaro 11.

Ora la partita è equilibrata. Virtus 18 Pesaro 17 a cinque minuti dalla fine del secondo quarto. Alla fine della frazione la Virtus riesce a prendere un piccolo margine. E si porta aventi di tre punti: Virtus 28 Pesaro 25. Il copione non cambia, 41 pari dopo cinque minuti della terza frazione con le due squadre che macinano gioco. Sono gli ospiti però a mettere paura alla squadra e al pubblico di casa. Terzo quarto che si chiude con Pesaro avanti di un punto: 48-49.

Ultimo quarto di spettacolo. Soprattutto perché la partita si fa avvincente e diverte pubblico e tifosi. Dal cilindro continuano ad uscire le magie di un Ouro Bagna a tratti di elevata categoria. Con 6 punti consecutivi il giocatore voluto fortemente da coach Piazza, difende, segna e trascina i suoi al +8. Virtus 60 Pesaro 52 dopo tre minuti di gioco. Una bomba dalla lunga di Razzi porta la Virtus al +15, partita in cantiere con la squadra che resta nel pezzo. Virtus 68 Pesaro 53 a metà dell’ultima importante frazione. Pesaro prova a reagire ma cinque punti in fila del solito Ouro Bagna che incanta il palazzetto portano la Virtus al +16 a due minuti e mezzo dalla fine. Virtus 73 Pesaro 57. Finisce 82-69, Ouro Bagna show e squadra che resta su ottimi livelli per una Virtus Assisi pronta a guadagnarsi posizioni importanti da qui alla fine della stagione regolare.

Virtus Assisi – Basket Giovane Pesaro 82-69

Assisi: Santantonio, Pagano, Bugionovo 11, Provvidenza M. 2, Anastasi J. 8, Provvidenza G. 10, Ouro Bagna 31, Genjac 10, Razzi 10, Zefi, Anastasi F. , Ciancabilla. All. Piazza

Pesaro: Di Francesco 1, Aloi 12, Santinelli 7, Santi ne, Siepi 22, Sablich 7, Alessandroni, Pagnini, Colotti, Gueye 6, Lorenzi 14. All. Donati

Parziali: 12-11, 16-14, 20-24, 34-20.

Progressivi: 12-11, 28-25, 48-49, 82-69.

Usciti per 5 falli: Gueye (Pesaro)