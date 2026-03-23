Palio Cupolone veste di storia il palazzo Prefettura Perugia

Abiti storici e folla nelle sale del palazzo storico Perugia

Oltre ottocento persone hanno attraversato i portoni del Palazzo della Prefettura e della Provincia di Perugia, in Piazza Italia 11, nel corso del fine settimana dedicato alle Giornate FAI di Primavera. Un’affluenza che ha superato ogni previsione, trasformando l’apertura straordinaria in uno degli eventi culturali più partecipati della stagione nel capoluogo umbro.

A rendere l’iniziativa memorabile è stata soprattutto la presenza dei figuranti dell’Ente Palio del Cupolone J’Angeli 800 di Santa Maria degli Angeli di Assisi, scesi in campo con i loro eleganti abiti ottocenteschi a impreziosire gli spazi istituzionali del palazzo. I costumi d’epoca — fedeli nelle stoffe, nei tagli e nei colori all’Ottocento umbro — hanno trasformato corridoi e sale in un tableau vivant capace di catturare l’attenzione tanto dei residenti quanto dei numerosi turisti stranieri presenti.

Il Palio di Santa Maria degli Angeli porta Assisi nel cuore di Perugia

La scelta di coinvolgere il Palio Cupolone non è stata casuale. L’Ente, radicato nel tessuto identitario di Santa Maria degli Angeli — la frazione di Assisi che custodisce la celebre basilica mariana con il suo maestoso cupolone — porta con sé una tradizione storica profonda, fatta di rievocazioni, ricerca archivistica sui costumi e passione per la memoria collettiva del territorio. Vedere i suoi interpreti muoversi tra gli affreschi e le sale del palazzo perugino ha creato un dialogo visivo e simbolico tra due anime dell’Umbria: quella istituzionale e quella popolare, quella del capoluogo e quella della città serafica.

Il Palio del Cupolone J’Angeli 800 si è così rivelato un protagonista inatteso della giornata, capace di aggiungere profondità narrativa a un evento che avrebbe potuto restare una semplice visita guidata e che è diventato invece un momento di racconto collettivo dell’identità regionale.

La sinergia tra Prefettura, Provincia e FAI

L’iniziativa è nata dalla volontà convergente del Prefetto Francesco Zito e del Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, che hanno scelto di aprire il palazzo in occasione delle Giornate FAI in collaborazione con la Delegazione di Perugia del Fondo per l’Ambiente Italiano. Una scelta che ha trasformato un edificio normalmente chiuso al pubblico in uno spazio di condivisione civica e culturale.

Il palazzo, che sorge nel cuore di Piazza Italia da oltre un secolo, ospita vestigia architettoniche e pittoriche di straordinario valore: soffitti affrescati, arredi istituzionali d’epoca, sale che hanno visto passare generazioni di rappresentanti dello Stato e custodiscono una memoria visiva della storia umbra che raramente raggiunge gli occhi del grande pubblico. Le guide hanno accompagnato i visitatori attraverso questo patrimonio, illustrando contesti storici e peculiarità artistiche con un racconto capace di parlare anche a chi si avvicinava per la prima volta a questi spazi.

Zito: istituzioni aperte come gesto concreto verso i cittadini

Il Prefetto Zito ha definito la giornata un momento significativo e partecipato, sottolineando come l’apertura delle istituzioni al pubblico rappresenti un segnale concreto di vicinanza alla collettività. Le istituzioni, ha evidenziato, non sono edifici remoti e inaccessibili, ma patrimonio comune da condividere e valorizzare. La presenza di oltre ottocento persone — in un solo fine settimana — ha confermato che questa lettura era corretta e che la domanda di bellezza istituzionale, quando si crea l’opportunità di incontrarla, non manca mai.

Tra i visitatori, accanto ai cittadini perugini, si sono distinti numerosi turisti provenienti dall’estero, attratti dalla combinazione tra la bellezza artistica degli spazi e l’atmosfera d’epoca creata dai costumi del Palio Cupolone. Un mix che ha dato all’evento una dimensione internazionale, confermando la capacità dell’Umbria di raccontarsi al mondo attraverso la propria stratificazione storica.

Nuova edizione attesa prima dell’estate

Il successo ha generato un effetto immediato. Le richieste di replicare l’apertura si sono moltiplicate nel corso delle stesse giornate, tanto che il Prefetto Zito ha già auspicato pubblicamente una nuova edizione prima dell’estate. Un annuncio accolto con favore da tutti i soggetti coinvolti, che indica come l’evento non sia stato pensato come episodio isolato ma come primo passo verso una pratica strutturata di accessibilità culturale.

La collaborazione tra Prefettura, Provincia, FAI e Ente Palio del Cupolone J’Angeli 800 di Assisi ha dimostrato che quando le istituzioni si aprono con intelligenza — coinvolgendo le realtà vive del territorio, come il Palio di Santa Maria degli Angeli — il risultato supera la somma delle parti. Un modello che vale la pena replicare, e che Perugia sembra intenzionata a fare proprio.