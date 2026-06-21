Palio del Cupolone: vince il Rione Ponte Rosso per il quarto anno consecutivo

Il Palio del Cupolone 2026 si tinge di rosso per il quarto anno consecutivo. È il Rione Ponte Rosso a vincere la decima edizione della rievocazione storica di Santa Maria degli Angeli con un totale di 20 punti. Secondo classificato il Rione del Campo (20 punti), terzo il Rione Fornaci (10 punti). A parità di punti sia nel totale che nei migliori piazzamenti, come da regolamento è stata determinante la vittoria del Ponte Rosso nel corteo teatrale che ha così decretato il primo posto. Al presidente dell’Ente Palio Moreno Massucci e al direttore artistico Fausto Marchini il compito di srotolare dal Palazzetto del Capitano del Perdono il colore del vincitore e di consegnare lo stendardo del Palio, quest’anno realizzato dall’artista Francesca Capitini.

Grande la gioia dei rionali rossi guidati dal capitano Monia Discepoli che hanno festeggiato in Piazza Garibaldi con cori, abbracci e grida di felicità.

Questa la classifica finale di tutte le gare della decima edizione de J’Angeli 800 – Palio del Cupolone.

Nella Disfida dei rioni primo posto per il Rione Ponte Rosso, secondo il Rione del Campo, terzo posto per il Rione Fornaci.

Nei cortei teatrali primo classificato il Rione Ponte Rosso con “Di cielo, di terra, di speranza. L’almanacco Barba Nera”, secondo il Rione Fornaci con La magia del Natale. La storia prende vita”, terzo posto per il Rione del Campo con “Tutto scorre”.

Ad aggiudicarsi il primo posto nello spettacolo teatrale è stato Rione del Campo con “Voci di carta” che ha prevalso nelle preferenze della giuria, centrando i 10 punti. Secondo posto per il Rione Ponte Rosso con “Mejo esse Tegamino”, chiude la classifica il Rione Fornaci con “La Scuola Democratica ossia il Vero Repubblicano”.

Infine l’ultimo gioco, l’iconica “Fabbrica”, disputato sabato sera, ha visto schierati i tre rioni in una gara di velocità e abilità: è stato il Rione del Campo ad arrivare primo, aggiudicandosi il maggior numero di punti, seguito dal Rione Ponte Rosso e Rione Fornaci (squalificato con punti 0 per penalità).

Assegnato per la prima volta dal giurato regista anche il nuovo Premio “Cavaliere Arnaldo Manini”, dedicato alla migliore interpretazione teatrale femminile e maschile del Palio del Cupolone. A vincere sono stati Agnese Catanossi del Rione Fornaci e Giacomo Casagrande del Rione del Campo. Il Premio è stato istituito in memoria di Arnaldo Manini, recentemente scomparso e grande sostenitore della rievocazione J’Angeli 800.

Il Rione Ponte Rosso torna così a vincere il Palio del Cupolone e si porta a cinque Palii vinti nell’albo d’oro (Rione Fornaci tre vittorie, Rione del Campo nessuna vittoria. Nel 2020 e 2021 il Palio non è stato disputato).

Grande la soddisfazione per il capitano del Ponte Rosso Monia Discepoli: «Questa è la vittoria di tutti. Siamo un gruppo coeso e determinato, che mette anima e passione in ogni attività e ogni volta che scende in piazza, con un impegno che va ben oltre i dieci giorni della festa. Dietro a questo successo ci sono mesi di lavoro, una straordinaria partecipazione nella realizzazione dei cortei e degli spettacoli, sacrifici negli allenamenti e tante notti insonni. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, in ogni modo, e rivolgo un sentito ringraziamento anche all’Ente Palio per l’organizzazione della manifestazione».

Per 10 giorni Santa Maria degli Angeli ha vissuto un’atmosfera intensa con i tre Rioni Fornaci, Del Campo e Ponte Rosso che si sono dati “battaglia” sia in campo artistico, portando in piazza i cortei e gli spettacoli teatrali, che in campo agonistico con i giochi e la sfida della “Fabbrica”.

Grande successo riscosso anche dalla “Locanda Posta e Cavalli”, che ha conquistato i palati con piatti ispirati alla tradizione gastronomica locale, preparati con cura e passione dalle volontarie e dai volontari della cucina sotto la guida dello chef Oriano Broccatelli.

Il Palio del Cupolone si conferma una manifestazione tra le più attese e partecipate dalla comunità, capace di riportare il pubblico nelle atmosfere affascinanti dell’Ottocento e di animare piazza Santa Maria degli Angeli con colori, emozioni, adrenalina e storie che continuano a coinvolgere e appassionare cittadini di tutte le età.