Pandora’s Box, viaggio nel rock tra grandi classici in tour!!

Quattro date tra agosto e settembre per la band Pandoras Box

🎸 Pandora’s Box porta dal vivo un viaggio nella musica rock attraverso i suoi massimi esponenti. Quattro appuntamenti tra agosto e settembre, con tappe alla Gargotta, Porto Recanati, Assisi e Cannara. Rock live sul palco!

Pandoras Box torna sul palco con un progetto dedicato alla musica rock e ai suoi massimi esponenti, proponendo un viaggio attraverso uno dei generi che hanno segnato la storia musicale. La band sarà protagonista di quattro appuntamenti programmati tra agosto e settembre, con date alla Pizzeria La Gargotta, a Porto Recanati, ad Assisi e a Cannara.

Il calendario parte il 6 agosto alla Pizzeria La Gargotta e prosegue il 21 agosto a Porto Recanati. Il 29 agosto il gruppo sarà invece al Parco Regina Margherita di Assisi, mentre il 4 settembre è prevista la tappa al Wine Bar In Vino Veritas di Cannara.

Quattro occasioni per presentare dal vivo il progetto dei Pandora’s Box, costruito intorno alla volontà di attraversare il rock attraverso alcuni dei suoi più importanti protagonisti.

Un viaggio dedicato alla musica rock

Il filo conduttore degli appuntamenti è il rock, genere scelto dalla formazione come terreno musicale sul quale sviluppare il proprio progetto. Pandoras Box propone infatti un percorso alla scoperta di questa musica attraverso i suoi massimi esponenti.

La formula mette quindi al centro il repertorio rock e la dimensione del concerto dal vivo. Le quattro date distribuite tra agosto e settembre consentiranno alla band di portare il progetto in contesti e località differenti.

La prima esibizione in calendario è fissata per il 6 agosto alla Pizzeria La Gargotta. Il secondo appuntamento arriverà a distanza di quindici giorni, il 21 agosto, quando Pandoras Box sarà a Porto Recanati.

La formazione dei Pandora’s Box

Il progetto è affidato a una formazione composta da sei musicisti, con voce, due chitarre, basso, batteria e tastiere.

Alla voce c’è Giorgio Fratini, mentre la sezione delle chitarre è affidata a Roberto Vaccai e Alessandro Abbati. Gian Luca Teglia suona il basso, Pino Cirimele è alla batteria e Paolo Ceccarelli completa la formazione alle tastiere.

La presenza di due chitarre, insieme alla sezione ritmica, alle tastiere e alla voce, costituisce l’organico con il quale Pandora’s Box affronta il proprio percorso dedicato al rock. Il progetto punta a raccontare questo genere attraverso la musica e l’esecuzione dal vivo, mantenendo come riferimento i suoi maggiori esponenti.

Ad agosto tre appuntamenti

Il mese di agosto concentra tre delle quattro date previste. Dopo l’apertura del 6 agosto alla Pizzeria La Gargotta, Pandora’s Box tornerà in scena il 21 agosto a Porto Recanati.

Otto giorni più tardi, il 29 agosto, il gruppo sarà ad Assisi. Il concerto è previsto al Parco Regina Margherita (Pincio), che ospiterà così la terza tappa del calendario estivo della formazione.

La successione degli appuntamenti accompagna il progetto per gran parte del mese di agosto, con il rock come elemento comune delle diverse serate. Pandora’s Box porterà sul palco il proprio viaggio musicale, affidandolo ai sei componenti della formazione.

Il 29 agosto la tappa di Assisi

Tra gli appuntamenti in programma figura dunque quello del 29 agosto al Parco Regina Margherita di Assisi. La data arriva dopo le esibizioni alla Pizzeria La Gargotta e a Porto Recanati e precede l’ultimo concerto indicato nel calendario.

Anche ad Assisi il centro della proposta resta il percorso musicale attraverso il rock. Il progetto dei Pandora’s nasce infatti con l’obiettivo di accompagnare il pubblico alla scoperta del genere attraverso i suoi principali esponenti, utilizzando la dimensione live come elemento caratterizzante.

La formazione salirà sul palco con Giorgio Fratini alla voce, Roberto Vaccai e Alessandro Abbati alle chitarre, Gian Luca Teglia al basso, Pino Cirimele alla batteria e Paolo Ceccarelli alle tastiere.

Chiusura il 4 settembre a Cannara

Dopo i tre appuntamenti di agosto, il calendario proseguirà a settembre. L’ultima data indicata è quella del 4 settembre al Wine Bar In Vino Veritas di Cannara.

La tappa di Cannara chiuderà così la serie di quattro appuntamenti annunciati per il progetto Pandora’s Box. Dal 6 agosto al 4 settembre, la band porterà la propria proposta musicale in quattro serate, attraversando diverse località e mantenendo al centro la storia e le sonorità del rock.

Un calendario che si sviluppa nell’arco di circa un mese e che vede i sei musicisti impegnati in un percorso comune: raccontare dal vivo il rock attraverso gli artisti che ne rappresentano e ne hanno rappresentato i principali punti di riferimento.