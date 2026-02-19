Papa Leone XIV a Santa Maria degli Angeli al GO Franciscan Youth Meeting

Santa Maria degli Angeli accoglie ragazzi in un incontro unico
19 febbraio 2026, Santa Maria degli Angeli (Assisi) – Una notizia di grande rilievo scuote i preparativi per il “GO! Franciscan Youth Meeting”: il 6 agosto 2026, Papa Leone XIV sarà presente a Santa Maria degli Angeli per incontrare migliaia di giovani europei tra i 18 e i 33 anni.
Santa Maria degli Angeli pronta ad accogliere i giovani
L’evento è promosso dai Ministri Generali delle Famiglie Francescane e organizzato dai Frati Minori di Assisi (OFM, OFM Cap e OFM Conv), in collaborazione con la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, oltre alla Città di Assisi. Con il patrocinio del Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco, la manifestazione assume un forte valore spirituale ed ecclesiale, inserendosi nelle celebrazioni per gli 800 anni del Transito del Santo di Assisi.
Il programma della giornata con il Pontefice
La mattina di giovedì 6 agosto sarà centrale presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove il Papa accompagnerà i ragazzi in un percorso di ascolto e riflessione:
-
Ore 9:00 – Incontro con i giovani, offrendo indicazioni spirituali per affrontare le sfide della vita nello spirito di san Francesco.
-
Ore 10:30 – Celebrazione Eucaristica solenne presieduta da Papa Leone XIV.
-
Conclusione – Mandato missionario: invio simbolico dei giovani nelle loro terre per condividere il Vangelo e la gioia francescana.
L’intera giornata sarà segnata da un ritmo serrato, capace di unire riflessione, preghiera e fraternità, seguendo la spiritualità di san Francesco.
Un invito esteso a tutti i giovani
Dal 3 al 6 agosto, il programma comprende workshop tematici, momenti di preghiera e il concorso musicale Fra GOspel. L’incontro con il Papa rappresenta il culmine di un percorso iniziato dalle Famiglie Francescane per favorire la fraternità e il dialogo tra i giovani.
I Frati organizzatori sottolineano:
«Vogliamo riprendere con forza l’invito che Papa Leone XIV ha rivolto ai ragazzi durante il Giubileo della scorsa estate: “La nostra speranza è Gesù”. Questo meeting nasce per dare voce al desiderio profondo di incontrare il Signore. Sulle orme di Francesco, vogliamo farci ponti affinché ogni giovane riscopra la bellezza della speranza nella quotidianità, riconoscendo il Volto di Dio in ogni uomo, specialmente nei più piccoli e negli ultimi».
La presenza del Papa conferma la missione del GO! Franciscan Youth Meeting: creare uno spazio di ascolto autentico e dialogo, aperto a tutti, nel segno della fraternità.
Papa Leone XIV guiderà i giovani al GO! Franciscan Youth Meeting
Santa Maria degli Angeli accoglie ragazzi in un incontro unico
Metadescription: Papa Leone XIV incontrerà giovani europei a Santa Maria degli Angeli per il GO! Franciscan Youth Meeting 2026
Data: 6 agosto 2026
Luogo: Basilica di Santa Maria degli Angeli, Assisi
Organizzatori: Frati Minori di Assisi (OFM, OFM Cap, OFM Conv), Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, Città di Assisi
Patrocinio: Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco
Programma della giornata
- Ore 9:00: Incontro con i giovani e orientamento spirituale
- Ore 10:30: Celebrazione Eucaristica solenne presieduta da Papa Leone XIV
- Conclusione: Mandato missionario per i giovani d’Europa
Dal 3 al 6 agosto si svolgeranno workshop tematici, momenti di preghiera e il concorso musicale Fra GOspel. L’incontro con il Papa rappresenta il culmine di un percorso spirituale e di fraternità aperto a tutti.
Commenta per primo