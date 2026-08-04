Papa Leone XIV ad Assisi, Accrocca accoglie il Pontefice venerdì

Visita per il GO! Franciscan Youth Meeting tra giovani e fede

📌 Papa Leone XIV sarà ad Assisi il 6 agosto per il GO! Franciscan Youth Meeting. Il vescovo Felice Accrocca accoglierà il Pontefice e invita la Chiesa locale a seguire il suo esempio: incontrare i giovani e parlare il loro linguaggio sempre insieme.

Il saluto del vescovo alla vigilia della visita

Assisi si prepara ad accogliere Papa Leone XIV in occasione della giornata conclusiva del GO! Franciscan Youth Meeting, il raduno internazionale dei giovani francescani iniziato il 3 agosto. Alla vigilia dell’arrivo del Pontefice, il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, monsignor Felice Accrocca, ha rivolto un messaggio di benvenuto sottolineando il valore ecclesiale e simbolico della visita.

Per il presule si tratta della prima accoglienza ufficiale di un Papa da quando guida la diocesi. Nel suo intervento ha evidenziato come la città di San Francesco continui a rappresentare un punto di riferimento internazionale, capace di richiamare giovani provenienti da numerosi Paesi grazie al messaggio del Santo di Assisi e alla forza della spiritualità francescana.

Una visita che coinvolge tutta la Chiesa locale

Monsignor Felice Accrocca ha descritto l’arrivo del Santo Padre come un momento da vivere con partecipazione e senso di responsabilità da parte dell’intera comunità ecclesiale. Secondo il vescovo, ospitare un appuntamento di questa portata rappresenta un dono significativo, ma anche un impegno che coinvolge la diocesi e il territorio.

Nel suo messaggio ha richiamato l’importanza di seguire l’esempio del Pontefice, che sceglie di incontrare direttamente le nuove generazioni, raggiungendole nei luoghi in cui vivono le proprie esperienze di condivisione e dialogando con un linguaggio vicino alla loro sensibilità. Il riferimento è alla necessità, per la Chiesa locale, di continuare a sviluppare un rapporto autentico con il mondo giovanile.

L’arrivo del Pontefice al campo sportivo Migaghelli

L’accoglienza ufficiale è prevista alle ore 8.30 presso il campo sportivo “Migaghelli” di Assisi. Ad attendere Papa Leone XIV saranno monsignor Felice Accrocca insieme alle principali autorità civili e istituzionali.

Tra i presenti figurano Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Francesco Zito, prefetto di Perugia, Valter Stoppini, sindaco di Assisi, e Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia.

Conclusa la cerimonia di accoglienza, il Santo Padre raggiungerà in automobile la Basilica di Santa Maria degli Angeli, cuore della visita pastorale prevista nella città francescana.

L’incontro con i giovani del GO! Franciscan Youth Meeting

Alle 8.45 il programma entrerà nel vivo con l’incontro sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Papa Leone XIV sarà accolto dai Ministri generali dei tre ordini francescani: fra Massimo Fusarelli per i Frati Minori, fra Carlos Alberto Trovarelli per i Frati Minori Conventuali e fra Roberto Genuin per l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Successivamente il Pontefice incontrerà i partecipanti al GO! Franciscan Youth Meeting. Il momento centrale sarà costituito da un dialogo diretto con i giovani, durante il quale il Santo Padre risponderà a tre domande preparate dai partecipanti al raduno internazionale.

L’appuntamento rappresenta il cuore dell’iniziativa che, iniziata il 3 agosto, ha richiamato ad Assisi giovani francescani provenienti da diversi Paesi, riuniti nel segno della spiritualità di San Francesco.

Gli incontri con gli ordini francescani

Alle ore 9.15, nel chiostro del Convento, Papa Leone XIV incontrerà i rappresentanti degli ordini francescani. Nello stesso contesto porterà il proprio saluto ai vescovi presenti e ai componenti del Comitato nazionale per l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, organismo impegnato nelle iniziative dedicate all’importante ricorrenza francescana.

Questo momento istituzionale precederà la celebrazione liturgica, rappresentando un’occasione di confronto con le realtà religiose direttamente coinvolte nel cammino francescano.

La celebrazione eucaristica nella Basilica

Il momento culminante della visita sarà alle ore 10.30, quando Papa Leone XIV presiederà la solenne celebrazione eucaristica all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Durante la Messa il Santo Padre pronuncerà l’omelia davanti ai partecipanti al raduno e ai fedeli presenti. Prima della benedizione finale sarà un giovane, a nome di tutti i partecipanti al GO! Franciscan Youth Meeting, a rivolgere un saluto di ringraziamento al Pontefice, concludendo simbolicamente il dialogo avviato nel corso della mattinata.

La conclusione della visita ad Assisi

La partenza del Santo Padre è prevista alle ore 12 dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Successivamente, alle 12.15, prima dell’imbarco in elicottero, Papa Leone XIV si congederà dalle autorità che lo avranno accolto al suo arrivo, tra cui monsignor Felice Accrocca.

Il programma prevede infine il trasferimento verso il Vaticano con atterraggio all’eliporto previsto alle ore 12.45, chiudendo così una visita interamente dedicata ai giovani francescani e alla comunità ecclesiale riunita ad Assisi.

L’appuntamento del 6 agosto rappresenta uno dei momenti principali del GO! Franciscan Youth Meeting e conferma il ruolo di Assisi quale luogo di riferimento per gli incontri internazionali ispirati al messaggio di San Francesco, nel quale il dialogo con le nuove generazioni continua a occupare una posizione centrale.