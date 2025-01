Perugia batte Assisi nella Serie C femminile

Perugia batte – Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie C femminile, la Tecno.Mec School Volley Perugia ha sconfitto la Sir Safety Assisi in tre set, riscattando la sconfitta subita all’andata e raggiungendo la quinta posizione in classifica, a un solo punto dalle rivali.

La partita, disputata venerdì 24 gennaio, ha visto un primo set equilibrato fino al 16-16, momento in cui un turno di servizio di Musino ha permesso a Perugia di portarsi avanti 18-20. Al cambio campo, Assisi è apparsa disorientata, consentendo a Perugia di accumulare un vantaggio di 8-0 che ha reso impossibile la rimonta per le ragazze allenate da Severini. Il terzo e ultimo set ha visto Perugia mantenere il controllo, chiudendo con un netto 9-2 e assicurandosi una vittoria meritata.

Il tabellino ha registrato Musino con 17 punti, Ricci con 13 e Belli con 13 per Perugia. Dall’altra parte, Fiorucci ha segnato 9 punti per Assisi. Le statistiche indicano 3 battute sbagliate e 9 battute vincenti per Perugia, mentre Assisi ha commesso 7 errori in battuta e ne ha realizzate 3 vincenti.

Questa vittoria dimostra la determinazione della Tecno.Mec School Volley Perugia nel competere per una posizione di rilievo nella zona playoff, consolidando la propria presenza in classifica e mettendo pressione alle dirette avversarie.