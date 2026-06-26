Piano caldo 2026, misure attive ad Assisi e Zona sociale 3

Protocollo operativo per tutelare anziani, fragili e persone a rischio

Attivo il Piano caldo 2026 nella Zona sociale 3 con servizi, assistenza e misure dedicate

Il protocollo operativo per l’emergenza caldo 2026 è entrato in vigore anche nel territorio della Zona sociale 3, con l’obiettivo di prevenire e limitare gli effetti delle alte temperature sulla salute della popolazione, soprattutto delle persone più vulnerabili. Il piano, predisposto dal Distretto dell’Assisano della Usl Umbria 1, interessa i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica.

Il ruolo di Assisi nel coordinamento

In qualità di Comune capofila della Zona sociale 3, Assisi svolge un ruolo di raccordo con il Distretto sanitario. L’amministrazione comunale contribuisce alla diffusione delle informazioni rivolte ai cittadini, segnala eventuali situazioni di particolare fragilità e garantisce supporto logistico ai servizi territoriali e alle strutture coinvolte nell’attuazione del protocollo.

Chi rientra tra le persone più esposte

Il Piano caldo è rivolto alle persone che presentano condizioni di fragilità legate allo stato di salute e a situazioni di isolamento sociale o alla mancanza di una rete familiare di sostegno. Tra i soggetti considerati maggiormente a rischio figurano gli anziani con più di 65 anni, i neonati e i bambini di età inferiore a un anno, le persone affette da patologie respiratorie, cardiovascolari o mentali, i pazienti con malattie croniche, gli obesi, chi assume particolari terapie farmacologiche, le persone allettate, i senza dimora e coloro che vivono o lavorano in ambienti non adeguati durante le ondate di calore.

Valutazione dei rischi e interventi dedicati

Le situazioni più delicate vengono esaminate da un’équipe multidisciplinare composta da professionisti con competenze specifiche. In base al livello di rischio individuato vengono attivati i protocolli previsti dal piano. Quando si verificano ondate di calore particolarmente intense, il Distretto sanitario e i Comuni possono predisporre interventi personalizzati e misure collettive per garantire assistenza e tutela alle persone più esposte.

Punto di accoglienza e servizi di supporto

Per l’intero territorio della Zona sociale 3 è stato individuato un luogo climatizzato di accoglienza presso la Casa della Comunità di Bastia Umbra. Per raggiungere la struttura è disponibile un servizio di trasporto organizzato dai Comuni con il supporto dei volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile di Assisi.

Il piano prevede inoltre la possibilità di attivare ore di assistenza domiciliare rivolte alle persone non autosufficienti che possono continuare a vivere nella propria abitazione, assicurando attività di sorveglianza e supporto durante i periodi caratterizzati da temperature elevate.

Per richiedere l’attivazione dei servizi è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Assisi negli orari di apertura attraverso i recapiti telefonici dedicati.