Piano strade 4, lavori in viale Patrono d’Italia, previsti interventi per 650 mila euro

Nel pieno rispetto del cronoprogramma, continuano i lavori previsti nel Piano Strade 4, lavori di manutenzione straordinaria per 650 mila euro. Dopo gli interventi in viale Maratona e via Ponte Rosso, oggi sono iniziati i lavori in viale Patrono d’Italia, il tratto che arriva al sottopasso, e poi si continuerà verso Assisi.

Il cronoprogramma poi prevede via Diaz e via Los Angeles, e quindi successivamente l’inizio della messa in sicurezza delle strade nelle frazioni e in montagna.

Nel dettaglio saranno riqualificate nelle zone di montagna la strada di collegamento Ponte Grande-Petrata, quella che collega la provinciale 249 alla regionale 444 passando per Brigolante, la comunale di Pieve San Nicolò verso Paganzano, via Correggiano; via delle Fornaci, via Francesco Rossi, Piazzale Mascagni, viale dei Pini a Petrignano; viale del Santo Patrono a Tordandrea; via Dante Siena a Torchiagina; via Trifone Benzi a Viole; via del Collicello a Capodacqua; via della Tomba Romana a Castelnuovo; via Ombrosa a Tordibetto; sarà terminata via Bassano a Rivotorto.

Il Piano Strade 4 è l’ultimo provvedimento in materia di manutenzione straordinaria adottato dall’amministrazione comunale, le risorse impiegate per i 3 Piani Strade precedenti ammontavano complessivamente a oltre 3 milioni di euro.