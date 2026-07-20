Pincio, via al rilancio del parco con nuovi fondi per il recupero

Restauro del laghetto e piano per valorizzare tutto il parco verde

📲 Assisi rilancia il Parco Regina Margherita con un progetto di riqualificazione che parte dal recupero del laghetto del Pincio. Il Comune ha stanziato 50mila euro e punta a reperire nuove risorse per il restauro complessivo dell’area verde cittadina.

Una nuova fase per il Parco Regina Margherita

Il recupero del laghetto del Pincio rappresenta il punto di partenza di un programma più ampio destinato a restituire piena funzionalità e valore al Parco Regina Margherita di Assisi. L’Amministrazione comunale ha confermato la volontà di proseguire lungo il percorso già avviato, con l’obiettivo di intervenire progressivamente sull’intera area verde, migliorandone accessibilità, fruibilità e qualità complessiva.

L’indirizzo politico è stato ribadito nei giorni scorsi durante un incontro pubblico dedicato al progetto di ripristino dello storico laghetto, iniziativa promossa dal Comitato Civico per il Pincio e sostenuta economicamente sia dal Comune di Assisi sia dalla Fondazione Perugia. L’intervento costituisce una delle principali azioni previste per riportare pienamente in vita uno dei luoghi più rappresentativi della città.

L’incontro pubblico con amministrazione e cittadini

All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Valter Stoppini, gli assessori Donatella Casciarri, Scilla Cavanna e Francesca Corazzi, oltre a numerosi consiglieri comunali. Durante il confronto è stato illustrato lo stato di avanzamento del progetto e sono stati ricordati gli impegni economici già assunti dall’Amministrazione.

Il Comune ha infatti previsto uno stanziamento complessivo di 50 mila euro, suddiviso in due annualità: 25 mila euro nel 2026 e altri 25 mila euro nel 2027. Le risorse provengono integralmente dagli introiti della tassa di soggiorno, destinati quindi a finanziare un intervento di recupero del patrimonio urbano e ambientale della città.

Un progetto che guarda all’intero parco

L’intervento sul laghetto non rappresenta un’opera isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dell’intero Parco Regina Margherita. L’Amministrazione comunale ha infatti spiegato di essere già impegnata nella ricerca di ulteriori finanziamenti necessari per sviluppare un progetto di recupero complessivo.

Tra le opportunità valutate rientrano bandi regionali e nazionali che possano sostenere economicamente il restauro dell’area. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il parco sempre più accessibile ai cittadini, preservandone al tempo stesso il valore storico, paesaggistico e sociale.

Un’area tornata a vivere dopo anni di abbandono

Il percorso di rilancio del Pincio era già iniziato con la recente riapertura del parco dopo circa vent’anni di abbandono. Un risultato raggiunto anche grazie al patto di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Assisi e numerose realtà associative del territorio, che hanno contribuito alla cura e alla rivitalizzazione dell’area.

L’attività svolta negli ultimi mesi viene ora considerata una base sulla quale costruire interventi più estesi, finalizzati a restituire stabilmente alla comunità uno spazio pubblico pienamente utilizzabile e valorizzato.

Il contributo della Fondazione Perugia

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato anche il ruolo della Fondazione Perugia nel sostegno economico all’iniziativa. Per il progetto dedicato al recupero del laghetto sono stati infatti messi a disposizione 75 mila euro, risorse che hanno consentito di rafforzare il piano predisposto dall’Amministrazione comunale.

Il sindaco Valter Stoppini ha inoltre rivolto un ringraziamento al Comitato Civico per il Pincio e all’associazione Next per il lavoro svolto nella manutenzione, nella cura e nella valorizzazione del parco, sottolineando la collaborazione sviluppata con il Comune per riportare nuova vitalità a uno degli spazi verdi più significativi della città.

Un luogo identitario per Assisi

Il Parco Regina Margherita continua a essere considerato un elemento centrale del patrimonio cittadino. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di proseguire il percorso di riqualificazione attraverso il reperimento di nuove risorse economiche che consentano di completare il recupero dell’intera area.

L’obiettivo finale resta quello di riconsegnare ai cittadini un parco completamente fruibile, valorizzando il laghetto del Pincio e tutte le altre componenti di uno spazio che conserva un importante valore storico, ambientale e sociale per Assisi.