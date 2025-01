Polizia Locale Assisi: bilancio attività 2024 e nuovi agenti assunti

Polizia Locale Assisi – In occasione della festività di San Sebastiano , patrono dei vigili, la Polizia Locale di Assisi ha reso noti i dati relativi alle attività del 2024, tracciando un bilancio dei numerosi impegni che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso. Il comandante Antonio Gentili , durante la tenuta cerimoniasi nel pomeriggio del 21 gennaio 2025 nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale, ha illustrato l’operato della polizia locale, alla presenza delle autorità cittadine, tra cui il vicesindaco Valter Stoppini , il presidente del Consiglio Comunale Donatella Casciarri , l’assessore al sociale Massimo Paggi , e altre figure delle Forze dell’ordine.

Nel 2024, la polizia locale ha intensificato i controlli stradali, ispezionando 3.693 veicoli mediante dispositivi elettronici per verificare la copertura assicurativa e la regolarità delle revisioni. Le sanzioni elevate per violazione al codice della strada sono state in totale 9.945 , tra cui 4.264 per il superamento dei limiti di velocità e 192 per omessa revisione. In aggiunta, sono stati registrati 74 episodi legati a infrazioni sul suolo pubblico e pubblicità, e 39 per mancanza di copertura assicurativa. Le operazioni hanno comportato il ritiro di 8 patenti di guida , 15 carte di circolazione , e il sequestro di 10 veicoli . Complessivamente, sono stati rilevati 71 incidenti stradali , di cui 31 feriti.

Sul fronte dei parcheggi, il lavoro della polizia locale ha incluso la gestione di 17.422 autobus turistici , un incremento rispetto ai 16.232 dell’anno precedente, insieme a 436.129 auto e 4.211 camper . Per quanto riguarda la polizia amministrativa, sono state imposte 232 sanzioni per infrazioni varie, tra cui 129 relative a reati ambientali come l’abbandono di rifiuti.

La polizia locale ha inoltre gestito 261 ordinanze di circolazione e 1.097 accertamenti anagrafici , contribuendo anche a 3 pratiche di trattamenti sanitari obbligatori e 458 concessioni di suolo pubblico . Nel settore della polizia giudiziaria, sono stati inviati 41 comunicati di reato alla Procura della Repubblica, con una prevalenza di casi legati ad abusi edilizi e abbandono di rifiuti .

Nel contesto degli eventi, nel corso del 2024, sono stati gestiti oltre 100 eventi ordinari , inclusi grandi manifestazioni come il G7 Inclusione e disabilità , la Marcia della Pace e vari concerti. Un impegno particolare è stato dedicato alla gestione delle operazioni di bonifica a Petrignano di Assisi , a seguito della scoperta di un ordigno bellico.

Anche la sicurezza urbana ha visto un significativo potenziamento, con il monitoraggio continuo del sistema di videosorveglianza cittadina, composto da oltre 110 telecamere , distribuite tra il centro storico e le frazioni.

Una novità importante per il 2024 è stata l’assunzione di 10 nuovi agenti , che si sono uniti al corpo di polizia locale in ottobre, contribuendo ad aumentare l’efficienza dei servizi. L’organico attuale della polizia locale è di 32 persone , tra cui il comandante e il vice comandante, supportati da 13 veicoli acquistati recentemente per il controllo del territorio.

Il vicesindaco Valter Stoppini ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro della Polizia locale, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella sicurezza della città, specialmente in vista degli eventi previsti per i prossimi anni, tra cui il Giubileo , la canonizzazione di Carlo Acutis , e le celebrazioni dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature . Questi eventi richiederanno un impegno ancora maggiore da parte della Polizia locale, che si sta preparando ad affrontare le nuove sfide con maggiore competenza, anche grazie alle recenti assunzioni.