Premio Birba ad Assisi per il progetto di Roma sui nonni

La lettura unisce giovani e anziani nella capitale romana

📖 L’iniziativa “Nonni in biblioteca” dell’Istituto comprensivo Goffredo Petrassi di Roma vince la nona edizione del concorso promosso da Birba. La premiazione è prevista ad Assisi il 20 settembre nella Sala della Conciliazione.

Un premio per l’integrazione tra le generazioni

Il progetto intitolato “Nonni in biblioteca: spazi liberi e trame intergenerazionali” ha conquistato la vittoria all’unanimità nella nona edizione della competizione “Una biblioteca in ogni scuola”. L’iniziativa è stata ideata e presentata da tre nonne volontarie in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo Goffredo Petrassi di Roma, insieme al corpo docente del plesso Riccardo Zandonai e alla Casa sociale delle persone anziane del Quartiere Farnesina. Questo percorso ha consentito di restituire centralità alla biblioteca dell’istituto scolastico romano, trasformandola in un punto di contatto costante e stimolante tra la popolazione anziana del quartiere e le giovani generazioni di studenti.

Il ruolo centrale della biblioteca nella scuola

A partire dal mese di ottobre 2025, la presenza attiva e costante delle volontarie ha permesso di garantire l’apertura e la fruibilità dei locali bibliotecari con una frequenza di due giorni a settimana. Nel corso dell’ultimo anno scolastico, il servizio ha registrato un’ampia adesione, accogliendo complessivamente 160 bambini, una cifra che corrisponde a circa il 50% degli alunni iscrinti alla struttura scolastica. L’obiettivo fissato per il prossimo anno scolastico prevede l’ampliamento del gruppo di volontari impiegati nel servizio, grazie anche al coinvolgimento diretto della Casa sociale delle persone anziane del Quartiere Farnesina. Questa espansione consentirà di estendere l’orario di apertura su base giornaliera, rafforzando il legame sinergico tra l’istituzione scolastica, il quartiere e i cittadini anziani, favorendo un continuo scambio umano e culturale tra i nonni e i piccoli lettori.

Le motivazioni espresse dalla giuria esaminatrice

La giuria del premio, promossa dall’associazione Birba di Assisi, ha espresso grande favore per l’iniziativa, evidenziando la forza propulsiva e l’impegno concreto delle nonne coinvolte. Le motivazioni ufficiali sottolineano come le promotrici abbiano compreso il valore culturale e sociale della lettura di fronte alla carenza di personale scolastico dedicato alla gestione dello spazio bibliotecario. Per svolgere questo compito con efficacia, le volontarie hanno frequentato appositi corsi di formazione diretti a sviluppare competenze specifiche in ambito digitale, organizzativo e pedagogico. Grazie a questo percorso formativo, il servizio offerto risponde in modo professionale ed efficiente alle necessità di fruizione dei giovani frequentatori della struttura.

I dettagli della premiazione nella città umbra

La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà la mattina di domenica 20 settembre alle ore 12,30 all’interno della Sala della Conciliazione ad Assisi. L’evento si svolgerà durante la giornata conclusiva di “Birba chi legge” Festa delle storie, la manifestazione culturale programmata nella città umbra dal 18 al 20 settembre. Oltre al premio principale, consistente in una fornitura di libri per un valore complessivo di 1000 euro, l’associazione offrirà ai vincitori un incontro di formazione specializzata sulla letteratura per l’infanzia e sulla gestione del servizio di biblioteca, mettendo a disposizione un bagaglio di competenze maturato in oltre venti anni di attività sul territorio.