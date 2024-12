Premio Menzione Speciale a Cortile di Francesco agli Oscar dell’Innovazione

Premio Menzione Speciale – Il Cortile di Francesco ha ricevuto oggi il Premio Menzione Speciale Innovation Business & Leader Award durante la settima edizione del Premio Nazionale ANGI. La cerimonia si è svolta questa mattina presso la Camera di Commercio di Roma alla presenza di importanti autorità politiche e istituzionali, tra cui il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, il Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza, e il Delegato del Sindaco di Roma alle Politiche Giovanili, Lorenzo Marinone.

A ritirare il premio, che riconosce l’impegno e la valorizzazione della cultura attraverso il dialogo e l’innovazione, sono stati Andrea Cova e Greta Pellicciotta, rappresentanti dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento. Quest’ultimo è l’organizzatore e promotore del Cortile di Francesco, un progetto che ha saputo unire innovazione culturale e spirituale in un contesto di grande rilevanza per la comunità.

L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), che organizza il Premio Nazionale ANGI, è una realtà no profit che promuove l’innovazione in tutte le sue forme, con l’obiettivo di valorizzare progetti che si distinguano per capacità di innovare e rispondere alle esigenze del presente.

Nel corso della cerimonia, un videomessaggio di fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha spiegato il valore profondo del Cortile di Francesco. Secondo fra Cesareo, il cuore del progetto è l’esperienza di mutuo arricchimento che coinvolge tutti i partecipanti, dagli speaker agli artisti, fino al pubblico. La relazione tra le persone, ha sottolineato, rappresenta la vera innovazione: «In un periodo in cui la tecnologia sembra essere al centro di ogni sviluppo, è importante non dimenticare che le persone, con la loro creatività e capacità di relazionarsi, sono l’anima di ogni cambiamento».

Il riconoscimento ricevuto sottolinea il valore di un’innovazione relazionale, capace di dare spazio alla creatività e alla collaborazione umana, elemento che ha reso il Cortile di Francesco un punto di riferimento non solo per la spiritualità, ma anche per la cultura e il dialogo intergenerazionale. L’iniziativa si distingue infatti per aver saputo integrare una visione spirituale con l’impegno culturale, creando una rete di scambio tra individui provenienti da contesti diversi.

La premiazione del Cortile di Francesco agli Oscar dell’Innovazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l’importanza della cultura e dell’innovazione come strumenti di inclusione e sviluppo sociale. In un mondo in cui la tecnologia avanza rapidamente, il riconoscimento sottolinea l’importanza di mantenere al centro la dimensione umana, che è fondamentale per affrontare le sfide del futuro.