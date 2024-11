Premio Samaritano 2024 a Ivano Ghidoni, eroe sul lago di Como

Ivano Ghidoni, vigile del fuoco di 46 anni, riceverà il Premio Samaritano 2024, Trofeo Giancarlo Tofi, come riconoscimento per il coraggio dimostrato in un drammatico incidente sul lago di Como. Il 2 gennaio 2024, mentre era in gita con la famiglia, Ghidoni è intervenuto prontamente dopo aver visto un’auto cadere nelle acque del lago, salvando due persone con una prontezza e una competenza esemplari. La cerimonia di premiazione avverrà il 23 novembre presso la chiesa di S. Pietro Apostolo a Petrignano di Assisi, con la presenza di autorità civili, militari e religiose.

Quella mattina del 2 gennaio, intorno alle 16:00, un mini SUV è precipitato improvvisamente nelle acque del lago di Como. Senza esitazione, Ghidoni ha chiamato il numero di emergenza 112 e si è lanciato in acqua per raggiungere il veicolo sommerso. Con un’esperienza decennale nel Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano, ha saputo affrontare la situazione con lucidità, riuscendo ad aprire la portiera posteriore dell’auto e salvare i passeggeri. Uno dopo l’altro, ha tratto in salvo tre occupanti, adagiandoli sul piano dell’auto ancora emerso.

Il compito non è stato semplice, soprattutto quando ha dovuto soccorrere la terza persona, incastrata tra i sedili e trattenuta dalla cintura di sicurezza. Ghidoni ha collaborato con altri presenti per liberare la vittima, e, grazie all’aiuto della moglie, medico anestesista, ha eseguito manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, una delle tre persone non è sopravvissuta, ma il tempestivo intervento ha permesso di salvare due vite.

I sopravvissuti sono stati portati a riva con l’aiuto di un pescatore locale, che ha messo a disposizione una barca. Subito dopo, sono stati trasportati in ospedale per ulteriori cure. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’auto per evitare che sprofondasse e scongiurare il rischio di dispersione di sostanze inquinanti nel lago.

L’azione di Ghidoni, caratterizzata da professionalità e prontezza, evidenzia il valore di un addestramento rigoroso e di una dedizione al servizio pubblico. Questi eventi drammatici hanno testimoniato l’importanza di figure preparate e capaci di agire con sangue freddo, spesso a rischio della propria vita.

Calendario della Cerimonia di Premiazione:

Luogo: Petrignano di Assisi

Petrignano di Assisi Evento: Conferimento del Premio Samaritano 2024

Conferimento del Premio Samaritano 2024 Orario: Mattina del 23 novembre 2024

Commissione Esaminatrice:

Il riconoscimento a Ivano Ghidoni è stato deciso da una commissione composta da: Maurizio Baglioni, Massimo Boccucci, Tiziana Bonaceto, Don Carlo Cecconi, Emanuela Cesaretti, Angelo Chiuchiù, Adriano Cioci, Francesco Cipriano, Flaminio Flavi, Marta Freddii, Daris Giancarlini, Paola Gualfetti, Vittorio Jervolino, Federico Malizia, Stefania Proietti, Rossano Rossi, Lia Sabatini Trancanelli, Silvana Salciarini, Carmelita Setteposte, Marco Tofi, Monia Venturini, Alessio Zucchini.

La cerimonia, dedicata a chi si è distinto in gesti di solidarietà, accoglierà le autorità civili e militari, oltre a rappresentanti religiosi. Il premio conferma quanto siano essenziali competenze come quelle di Ghidoni nella protezione della vita umana. Il suo nome si unisce ora agli altri “samaritani” premiati per aver agito con altruismo e coraggio, rappresentando un esempio di servizio e di solidarietà nella società.

Valori e Impegno:

Il gesto di Ghidoni riflette profondi valori di responsabilità e abnegazione, coniugati alla professionalità che caratterizza il Corpo dei Vigili del Fuoco. Il suo impegno e il suo esempio servono a ricordare quanto siano importanti la solidarietà e il senso del dovere, soprattutto in situazioni estreme.