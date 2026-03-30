Premio Visconti borse di studio ad Assisi per quaranta ragazzi

Gli studenti premiati dal Comune ricordano l’ex assessore

L’amministrazione comunale ha celebrato l’eccellenza e il valore sociale delle nuove generazioni attraverso la consegna ufficiale delle borse di studio intitolate a Tommaso Visconti. La cerimonia, svoltasi il 28 marzo 2026 presso l’auditorium di Santa Maria degli Angeli, ha visto la partecipazione attiva delle istituzioni locali e delle famiglie del territorio, segnando un momento di profonda coesione per la comunità. L’iniziativa, promossa dal Comune di Assisi, ha stanziato una somma complessiva di 10mila euro per sostenere il percorso formativo di giovani meritevoli.

I criteri di selezione dei vincitori

Il riconoscimento non si limita a valutare esclusivamente la media dei voti, ma abbraccia una visione olistica dell’educazione. I 46 studenti premiati, appartenenti a diversi ordini di scuola dalle primarie alle superiori, sono stati scelti dai propri docenti per aver dimostrato spiccate doti di solidarietà, rispetto ambientale e impegno civico. Questi giovani rappresentano modelli positivi nel contesto della convivenza democratica e dell’innovazione, distinguendosi anche in attività di volontariato e nella tutela attiva del patrimonio culturale cittadino.

La memoria dell’assessore e i valori civici

Durante la serata, il sindaco Valter Stoppini e l’assessore Scilla Cavanna hanno reso omaggio alla figura di Tommaso Visconti, ex assessore scomparso prematuramente, la cui eredità politica e umana continua a ispirare le politiche scolastiche locali. Le autorità hanno sottolineato come il premio intenda valorizzare non solo il profitto scolastico, ma soprattutto la capacità di costruire relazioni basate sul dialogo e l’inclusione. Il messaggio centrale dell’evento ha ribadito che l’istruzione deve formare cittadini consapevoli, capaci di tradurre i valori teorici in azioni concrete a beneficio della collettività.

Elenco dei premiati per istituto

La distribuzione dei riconoscimenti ha coinvolto capillarmente tutto il sistema scolastico territoriale. Per l’Istituto comprensivo Assisi 1 e per ciechi sono stati premiati Federico Bonucci, Matilde Mantovani, Deborah Cappelletti, Matteo Donnini, Gemma Mariotti, Alessandro Carloni, Francesco Nicolini, Fabrizio Gubbiotti e Matias Kasmi. Per l’Istituto Assisi 2, i fondi sono andati a Johara Cabras, Thomas Ricci, Adele Pompili, Mattia Fioriti, Francesca Furiassi, Andrea Filippucci, Maddalena Ricciardi, Linda Loreti, Gaia Tagliolini, Ana Victoria Aguiar e Alessia Marra.

L’Istituto Assisi 3 ha visto protagonisti Giulio Passero, Gabriele Lupetti, Sebastiano Tenenbaum, Morgana Masmoud, Gabriele Vitale, Matilde Baldini e David Andrei Oprea. Per il Convitto Nazionale Principe di Napoli hanno ricevuto la borsa di studio Lavinia Tarantino, Pietro Salari, Gemma Piagnani, Chiara Covarelli, Maria Giulia Betti, Elia Maranga, Maddalena Tanelli e Vittoria Torroni.

Infine, per l’Assisi International School sono state segnalate Matilde Ortolani e Paola Sophia Sabariz. Il Liceo Properzio ha visto i premi per Daria Dima, Angelica Bistoni, Anna Cerullo, Laura Miccaddei, Martina Baldinelli e Nunzia Castaldo. Per l’istituto Marco Polo-Bonghi sono state premiate Ilenia Cristofani e Asia Minelli, mentre per l’Alberghiero il riconoscimento è andato a Teresa Di Micco.