Presentazione della nuova raccolta di poesie di Lolita Rinforzi

Presentazione – Il 26 ottobre 2024, alle 17:30, presso il Palazzo Capitano del Perdono di Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, la poetessa e scrittrice Lolita Rinforzi presenterà la sua nuova raccolta poetica, intitolata “Prisma di emozioni”, pubblicata da De Nigris Editore. Rinforzi, nota per il suo impegno nella promozione culturale e per i suoi successi in ambito letterario, ha ottenuto questa importante pubblicazione grazie a diversi riconoscimenti ricevuti in concorsi letterari.

La presentazione sarà arricchita dalla prefazione a cura del giornalista Mino Lorusso, il quale aveva già recensito in precedenza il romanzo di Rinforzi, “Un passo dall’inferno”. L’autrice sarà introdotta dalla professoressa Irene Falcinelli, che ha ricoperto per dieci anni la carica di assessore alla cultura nel comune di Spello.

In questo mese, Rinforzi ha ottenuto significativi successi, vincendo il Campi Film Festival di Perugia con una sua videopoesia, in corsa per il David di Donatello. Inoltre, ha ricevuto riconoscimenti in due concorsi nazionali, tenutisi rispettivamente in provincia di Milano e di Roma, per altre due videopoesie, tutte proiettate durante la presentazione poiché parte integrante della sua raccolta poetica.

Lolita Rinforzi, in qualità di presidente dell’Associazione Culturale Pensieri Creativi di Assisi, è anche l’ideatrice e promotrice del Premio Letterario e Artistico Internazionale, giunto alla sua IV edizione. Questa iniziativa ha visto una partecipazione massiccia, con ben seicento opere inviate da autori provenienti non solo dall’Italia, ma anche dall’estero.

La manifestazione è aperta a tutti e l’ingresso è libero, offrendo così al pubblico l’opportunità di partecipare a un evento culturale di grande valore. I partecipanti potranno assistere alla proiezione delle videopoesie di Rinforzi, che rappresentano una fusione di immagini e parole, creando un’esperienza emotiva unica.

Rinforzi continua a portare avanti la sua missione di promuovere la cultura attraverso la poesia e l’arte, contribuendo attivamente alla vita culturale del suo territorio. Con il suo nuovo lavoro, l’autrice intende esplorare le emozioni umane in tutta la loro complessità, invitando i lettori a riflettere e a connettersi con le proprie esperienze personali.

L’evento rappresenta una celebrazione della creatività e della cultura locale, sottolineando l’importanza della poesia come forma espressiva capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano. La presenza di figure di spicco nel panorama culturale, come Mino Lorusso e Irene Falcinelli, rende la presentazione ancor più significativa, contribuendo a valorizzare l’opera di Rinforzi e la sua visione artistica.

Per coloro che desiderano immergersi in un pomeriggio dedicato all’arte e alla poesia, la presentazione di “Prisma di emozioni” rappresenta un’occasione imperdibile.