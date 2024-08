Proietti candidata alla guida della regione: il sostegno della destra civica

La Destra Civica per Proietti Presidente (DCPPP) ha annunciato il proprio sostegno a Stefania Proietti come candidata alla guida della regione. Proietti, attuale sindaco di Assisi e presidente della provincia di Perugia, è considerata una scelta strategica per la coalizione. La sua capacità di conciliare posizioni opposte e la sua esperienza amministrativa sono state determinanti per ottenere il supporto della destra civica.

La decisione di sostenere Proietti è stata presa da un gruppo di amici di destra, convinti che la sua candidatura possa colmare una lacuna all’interno della coalizione. La candidata ha dimostrato di poter gestire questioni complesse e di saper prendere decisioni in modo autonomo, senza farsi influenzare dai partiti.

Proietti ha ricevuto consensi anche dall’elettorato di centrodestra, grazie alle sue caratteristiche che si avvicinano a quelle di un candidato di destra. La lista civica intende rappresentare i numerosi estimatori di Proietti che solitamente votano per i partiti di centrodestra.

In passato, votare per un candidato dell’altro schieramento non è stato una novità in Umbria, come dimostrano i casi di Terni, Spoleto, Perugia e Assisi. La vittoria di Proietti in queste aree ha dimostrato la sua capacità di attrarre voti trasversali.

Dopo le elezioni, si aprirà il dibattito su quanto il successo di Proietti sia dovuto ai suoi meriti o ai demeriti del centrodestra. La giunta attuale, pur con alcune criticità, ha realizzato numerosi progetti che non sono stati adeguatamente comunicati. La sanità è stato uno dei temi forti della campagna elettorale, anche se i comuni non hanno competenza in materia.

Lo scandalo sulla sanità ha contribuito alla vittoria della sinistra in passato, ma sembra che ora sia stato dimenticato. La delusione per i mancati cambiamenti auspicati è palpabile tra la popolazione.

La lista civica di destra per Proietti presidente parte da Assisi e si schiera con lei solo per le regionali. In seguito, sosterrà il candidato sindaco proposto dal centrodestra nelle elezioni amministrative di Assisi. Se i partiti di centrodestra non si muoveranno rapidamente, la lista civica proporrà un candidato credibile per interrompere l’attuale gestione.

Attaccare Proietti sulle scelte fatte sui doppi ruoli non fa che rafforzare la sua candidatura. La sua capacità lavorativa le permette di gestire più ruoli contemporaneamente. La lista civica sta ricevendo adesioni da vari territori, con personaggi storici e nuovi delusi dai propri partiti e amministratori.

La Destra Civica per Proietti Presidente invita tutti coloro che condividono il loro pensiero a unirsi per sostenere la candidatura di Proietti, con l’obiettivo di vincere insieme.

Eraldo Martelli, portavoce della Destra Civica per Proietti Presidente, ha dichiarato che la loro iniziativa è motivata dalla volontà di vedere un cambiamento nella regione, senza cambiare l’Umbria, ma sostituendo i suoi governanti.