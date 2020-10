Proietti, Fiducia Paggi: “Prendo atto della posizione del Psi regionale”

In qualità di sindaco prendo atto della posizione del Psi regionale che conferma la fiducia all’assessore Massimo Paggi. Fiducia che da parte mia e della giunta non è stata mai in discussione per le note e indiscusse competenze professionali e qualità umane e per il lavoro che con passione sta portando avanti nell’interesse esclusivo della Città di Assisi.

Altresì prendo atto che i socialisti hanno ribadito la necessità di dare continuità all’azione amministrativa.

Evidentemente la linea politica del Psi è di continuare ad appoggiare amministrazioni come questa di Assisi a guida civica e qualsiasi uscita dalla compagine consiliare è ascrivibile solo a motivazioni personali. Restano in piedi, più saldi che mai, i programmi, l’impegno e la volontà di essere al servizio della comunità – soprattutto in questo momento difficilissimo – e di proseguire il lavoro amministrativo pensando solo al bene comune di Assisi e dei suoi cittadini.

La presenza di Paggi, come ribadisce il Psi regionale, è garanzia di pluralità e stabilità e testimonia che la strada intrapresa e da percorrere è quella giusta: affidare i posti chiave dell’amministrazione a persone competenti ed autorevoli per la propria storia personale e professionale è stata ed è caratteristica fondante del mandato del Sindaco Proietti e di questa amministrazione.