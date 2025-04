Promozione a Tenente Colonnello per Lorenzo Mancini

Il quarantunenne di Assisi festeggia il nuovo traguardo

Promozione a Tenente di Claudia Travicelli – Lorenzo Mancini, quarantunenne originario di Petrignano di Assisi, è stato recentemente promosso al grado di Tenente Colonnello della Guardia di Finanza. Un traguardo prestigioso che si aggiunge a una carriera esemplare al servizio dello Stato e che lo vede ora in una posizione di maggiore responsabilità all’interno del Corpo.

Sin dal suo ingresso nel mondo della Guardia di Finanza, Mancini ha mostrato una dedizione e una passione per il suo lavoro che lo hanno portato a ottenere numerosi riconoscimenti e a ricoprire incarichi di rilievo. La sua promozione rappresenta non solo un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per la sua comunità e il suo paese natale.

Con un carattere umile e sempre pronto a offrire un sorriso o una parola gentile, Lorenzo Mancini è molto amato da chi lo conosce. L’insegnamento che ha ricevuto dalla sua famiglia e l’umiltà con cui ha affrontato ogni tappa della sua carriera sono diventati punti di riferimento per molti. Dopo aver appreso della sua promozione, il suo primo pensiero è stato per la sua famiglia, in particolare per la moglie Samantha, che lo ha sempre sostenuto, e per i suoi nonni, Maria, Romolo e Santina, che sono venuti a mancare negli ultimi anni.

La carriera di Mancini è iniziata con la laurea magistrale in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia, a cui è seguita una scelta di vita che lo ha portato ad arruolarsi nella Guardia di Finanza. Il suo impegno lo ha subito portato a distinguersi durante l’80° Corso Ispettori alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, dove è stato insignito della Medaglia di Bronzo al Merito della Croce Rossa Italiana e della Benemerenza al Merito della Protezione Civile per il suo impegno durante il terremoto del 2006.

Successivamente, Mancini ha vinto il concorso per diventare Ufficiale del Ruolo Tecnico Logistico Amministrativo e ha intrapreso un percorso accademico che lo ha portato ad acquisire titoli di grande valore. Ha ottenuto il diploma di Perito in Merceologia e Chimica Applicata, il Master di II Livello in Controllo e Gestione dei Sistemi di Qualità, Ambiente e Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma, e ha completato con successo il Corso di Logistica NATO.

Tra i suoi incarichi di rilievo, Lorenzo Mancini ha prestato attività di docenza presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti e l’Accademia della Guardia di Finanza, contribuendo alla formazione dei futuri membri del Corpo. La sua preparazione e la sua esperienza lo hanno portato anche a ricoprire la carica di Giudice Militare Effettivo presso il Tribunale Militare di Roma per un periodo.

Un altro campo in cui Mancini ha brillato è stato quello della sostenibilità e dell’innovazione. Ha infatti promosso l’adozione di pratiche più ecologiche e responsabili all’interno della Guardia di Finanza, contribuendo alla diffusione degli acquisti verdi e alla riduzione dell’impatto ambientale nelle forniture e nei servizi del Corpo. Tra i suoi meriti, si segnala l’adozione dei criteri ambientali minimi nel settore del vestiario, degli arredi e della ristorazione collettiva.

Il suo impegno non si è limitato alla sfera logistica, ma ha anche riguardato la partecipazione a numerosi eventi internazionali, per i quali ha ricevuto importanti riconoscimenti. Tra questi, spiccano il distintivo EXPO Milano 2015, il Giubileo della Misericordia e il coinvolgimento nelle operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina, nonché le missioni FRONTEX e la partecipazione al G7 Italia.

Durante la crisi sanitaria legata al Covid-19, Lorenzo Mancini ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione degli approvvigionamenti di dispositivi di protezione individuale (DPI) per i militari della Guardia di Finanza, dimostrando una grande capacità organizzativa e un impegno senza pari per la sicurezza dei suoi colleghi.

Nel corso della sua carriera, Mancini è stato nominato anche membro della Commissione di Gara per l’introduzione delle Pistole ad Impulsi Elettrici (comunemente note come Taser) e degli Spray Oleoresin Capsicum per il Corpo. Un incarico che testimonia la sua expertise nella gestione di tecnologie e attrezzature moderne per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza.

Nel settembre 2022, Lorenzo Mancini ha ricevuto una nuova assegnazione, diventando Comandante dell’Ufficio Amministrazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Abruzzo della Guardia di Finanza, con sede a L’Aquila. In questa posizione, ha assunto la responsabilità di Responsabile Unico del Progetto per gli acquisti e le forniture del Corpo, nonché di Funzionario Delegato per la Regione Abruzzo. Un incarico che lo vede impegnato a tutelare gli interessi della Guardia di Finanza in ambito giuridico, occupandosi anche della gestione delle pratiche presso la Corte dei Conti.

A conferma del suo valore e della sua lunga carriera, Mancini è stato insignito della Medaglia di Bronzo di Lungo Comando. Un riconoscimento che si aggiunge a quelli precedenti e che testimonia il suo impegno costante nel servizio e nella crescita professionale.

La comunità di Petrignano di Assisi e il Comune di Assisi si uniscono agli auguri per il meritato successo di Lorenzo Mancini, un uomo che ha saputo rappresentare con orgoglio i valori della Guardia di Finanza e della sua terra, e che continua a dare lustro alla sua famiglia, al suo paese e all’intera nazione.

A lui vanno i più sentiti auguri per una carriera ancora ricca di successi e per un futuro all’insegna di nuove sfide e realizzazioni professionali.