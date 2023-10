ProSceniUm Dopo Festival, Simone vince il premio Giuria Popolare

Il giovane Simone (Simone Castelluccio), 20enne di Salerno, con “Mistica” si è aggiudicato il premio “Giuria Popolare” del Centro Commerciale Collestrada, l’ultimo da assegnare per la quinta edizione di “ProSceniUm Festival della canzone d’autore – Città di Assisi”, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, patrocinato dalla Siae, che si è tenuto sabato 21 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi. Gli è stato conferito domenica pomeriggio (22 ottobre) in occasione del “Dopo Festival”, che ha visto alla conduzione l’imitatore e cantante Antonio Mezzancella (anche quest’anno vocal coach del varietà di Rai 1 “Tale e Quale Show”) e Loredana Torresi. Secondo posto per Marco Villan, 26enne di Benevento, con “Senza fare rumore”. Terza classificata l’umbra Letizia Bonucci (in arte L3TI), 29enne di Gualdo Tadino, che ha cantato “Ordine Imperfetto”. I premi della “Giuria Popolare” sono stati assegnati dal pubblico del Lyrick che hanno votato sabato sera subito dopo aver ascoltato le canzoni.

A vincere la quinta edizione di ProSceniUm è stato Andrea Campi, in arte Campi, con la canzone “Bologna sospesa”. A lui è andato il premio Siae “Cristian Parisi, Miglior canzone” (conferito al 50% dagli stessi cantanti in gara e al 50% dalla giuria di qualità) e quello Humilis per il “Miglior Testo” (assegnato da Beppe Dati). Seconda classificata è giunta Solochiara (Chiara Felici), 22enne di Roma, con “Trovo tutto quando ti perdo”, mentre al terzo posto è giunto Kaotika (Pietro Peloso), 22enne di Foggia, con “Ma cosa ci è successo”, che è aggiudicato anche il titolo di “Canzone più radiofonica”, assegnato da Radio Subasio, radio ufficiale del Festival. La Mandirola (Elisa Mandirola), 31enne di Pavia, con la canzone “Guendalina” ha conquistato, infine, il premio Pegaso Università Telematica per la “Migliore musica” (assegnato dai Maestri orchestrali).

Il Festival è ideato ed organizzato dall’Associazione “ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro” con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, della Città di Assisi, di Cna Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria; il sostegno di Fondazione Perugia, di Siae e Nuovo Imaie (Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori). Anche quest’anno la radio ufficiale della manifestazione è stata Radio Subasio.