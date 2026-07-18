Pugilato, Jepherson Njoku campione italiano Under 23 nei massimi

Stoppini celebra il titolo tricolore conquistato a Roma oggi!!

🥊 Jepherson Njoku conquista a Roma il titolo italiano Under 23 dei pesi supermassimi battendo in finale il numero uno del ranking Vincenzo Guida. Il sindaco di Assisi Valter Stoppini esprime le congratulazioni all’atleta, al maestro Gerardo Falcinelli e allo staff.

Successo tricolore per Jepherson Njoku nella boxe Under 23

Pugilato – Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha espresso le congratulazioni all’atleta Jepherson Njoku dopo la conquista del titolo di Campione Italiano Under 23 nella categoria dei pesi supermassimi. Il successo è arrivato a Roma, dove il pugile ha firmato una prestazione di alto livello, culminata con la vittoria nella finale del campionato nazionale.

Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, il traguardo assume un particolare valore perché ottenuto contro i pronostici della vigilia. Njoku è infatti riuscito a imporsi sull’avversario più accreditato della competizione, conquistando la cintura tricolore grazie a una prova caratterizzata da determinazione, qualità tecniche e capacità di gestione dell’incontro.

La finale contro il numero uno della classifica italiana di Pugilato

L’ultimo atto del campionato ha visto Jepherson Njoku affrontare Vincenzo Guida, atleta delle Fiamme Oro e primo nella classifica nazionale della categoria. Il pugile è riuscito a superare il favorito della vigilia, centrando così il titolo italiano Under 23 dei pesi supermassimi.

La vittoria rappresenta il momento conclusivo di un percorso costruito durante tutta la preparazione agonistica e conferma la crescita dell’atleta nel panorama della boxe nazionale. Il risultato ottenuto a Roma premia il lavoro svolto in palestra e consente a Njoku di iscrivere il proprio nome nell’albo dei campioni italiani di categoria.

Il lavoro del maestro Gerardo Falcinelli

Nel messaggio diffuso dal sindaco viene sottolineato anche il ruolo del maestro assisano Gerardo Falcinelli, indicato come punto di riferimento tecnico nel percorso che ha portato Jepherson Njoku alla conquista del titolo nazionale.

Il successo viene infatti attribuito non soltanto alle qualità dell’atleta, ma anche alle numerose ore di preparazione, agli allenamenti e ai sacrifici affrontati durante il percorso sportivo. L’impegno quotidiano in palestra viene descritto come uno degli elementi determinanti per il raggiungimento del prestigioso risultato.

Assisi conferma la propria tradizione pugilistica

Nel suo intervento Valter Stoppini richiama anche la consolidata tradizione della boxe ad Assisi. Il primo cittadino evidenzia come la città continui a rappresentare un punto di riferimento nel panorama pugilistico nazionale, grazie al lavoro svolto negli anni da tecnici, società sportive e atleti.

La conquista del titolo italiano Under 23 viene quindi interpretata come un ulteriore riconoscimento del valore espresso dalla scuola pugilistica assisana, capace di formare atleti competitivi ai massimi livelli delle competizioni nazionali.

Le congratulazioni dell’amministrazione comunale

A conclusione del messaggio, il sindaco Valter Stoppini rivolge le congratulazioni a Jepherson Njoku, al maestro Gerardo Falcinelli e a tutto lo staff che ha accompagnato l’atleta fino alla conquista del titolo.

Il primo cittadino estende gli auguri a nome dell’intera amministrazione comunale e della Città di Assisi, esprimendo soddisfazione per un risultato che valorizza il movimento sportivo locale e porta nuovamente il nome della città sul gradino più alto del pugilato italiano Under 23. Il titolo conquistato a Roma rappresenta così un importante motivo di orgoglio per la comunità assisana e per tutti coloro che hanno contribuito al percorso del nuovo campione italiano.