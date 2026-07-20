Costa di Trex festeggia quarant’anni con corsa e camminata

📲 Costa di Trex celebra il 40° Raduno Amici de Montagna con una giornata dedicata allo sport e alla scoperta del Monte Subasio. Domenica 2 agosto in programma trail running, camminata e pranzo conviviale nell’ambito della manifestazione organizzata dalla Pro Loco.

Raduno tra sport e natura, il Subasio celebra quarant’anni insieme

La montagna, lo sport e il legame con il territorio tornano protagonisti a Costa di Trex, frazione di Assisi, dove la Pro Loco Costa di Trex festeggia il quarantesimo anniversario del Raduno Amici de Montagna. L’appuntamento rappresenta uno degli eventi più significativi dell’estate locale e propone una giornata interamente dedicata alla scoperta del Monte Subasio, tra attività sportive, camminate e momenti di condivisione.

L’edizione 2026 porta come filo conduttore il tema “San Francesco e il Subasio: tra storia, natura e spiritualità”, richiamando il profondo legame tra il territorio assisano e il suo patrimonio ambientale e culturale.

Quarant’anni di una manifestazione radicata nel territorio

Il Raduno Amici de Montagna raggiunge il traguardo della quarantesima edizione, confermandosi una delle iniziative storiche promosse dalla Pro Loco Costa di Trex. Nel corso degli anni la manifestazione ha consolidato il proprio ruolo come occasione di incontro per appassionati della montagna, sportivi e famiglie, valorizzando il patrimonio naturalistico del Parco del Monte Subasio.

L’iniziativa rientra nel programma degli eventi estivi organizzati dalla Pro Loco e rappresenta uno dei momenti centrali del calendario della comunità locale, contribuendo a promuovere il territorio attraverso attività all’aria aperta e percorsi immersi nella natura.

Domenica 2 agosto apre la giornata dedicata allo sport

Il programma prende il via domenica 2 agosto, giornata dedicata allo sport e organizzata in collaborazione con Aspa Bastia. Al centro dell’appuntamento figura la ventesima edizione della manifestazione “Costa di Trex in Corsa”, che richiama podisti e appassionati del trail running.

L’organizzazione ha previsto due differenti percorsi competitivi, entrambi sviluppati all’interno del Parco del Monte Subasio. Il tracciato più impegnativo misura 25 chilometri con un dislivello positivo di 1.300 metri, mentre il secondo percorso si sviluppa su 10 chilometri con un dislivello positivo di 500 metri. Entrambi sono disegnati ad anello e consentono ai partecipanti di attraversare alcuni degli scenari naturalistici più rappresentativi dell’area.

Ritrovo e partenze nel cuore di Costa di Trex

Le attività inizieranno nelle prime ore della mattinata con il ritrovo fissato presso la Chiesa parrocchiale di Costa di Trex. Da qui prenderanno il via tutte le operazioni organizzative e le partenze delle competizioni.

Alle ore 9.00 scatterà il trail lungo da 25 chilometri, mentre alle 9.15 partirà la prova sui 10 chilometri. Le premiazioni sono previste nel corso della mattinata: prima quelle dedicate al percorso breve e successivamente quelle della distanza maggiore.

L’intera organizzazione è stata strutturata per consentire il regolare svolgimento delle gare nel rispetto del programma predisposto dagli organizzatori.

Una camminata per vivere il Monte Subasio

Accanto alla corsa competitiva trova spazio anche un’iniziativa aperta agli amanti delle escursioni. È infatti prevista una camminata di 10 chilometri con un dislivello positivo di 500 metri, pensata per permettere ai partecipanti di vivere il paesaggio del Monte Subasio con un ritmo diverso rispetto alla competizione sportiva.

Il percorso attraverserà Costa di Trex, il Rifugio Brecciaro, Fonte Maddalena e Stazzi – sentiero 361, offrendo un itinerario immerso nel verde del parco.

Il ritrovo per la camminata è fissato alle 7.30, sempre presso la chiesa parrocchiale della frazione, mentre la partenza è prevista alle 9.30. Il rientro è programmato intorno alle 12.30.

Il pranzo conclude la giornata

Al termine delle attività sportive è previsto un momento conviviale aperto ai partecipanti. Dalle ore 13.00 si terrà infatti il pranzo denominato “Tutti a tavola”, organizzato con menù fisso e prenotazione obbligatoria.

L’appuntamento rappresenta la conclusione della giornata inaugurale dedicata allo sport e costituisce anche un’occasione di incontro tra atleti, escursionisti, volontari e cittadini che prenderanno parte alla manifestazione.

Sport, ambiente e valorizzazione del territorio

Il programma del quarantesimo Raduno Amici de Montagna mette al centro il rapporto tra attività fisica e patrimonio ambientale. Le iniziative sono state costruite per valorizzare il Monte Subasio, promuovendo la frequentazione consapevole dell’area protetta attraverso percorsi che attraversano alcuni dei luoghi più caratteristici del comprensorio.

Il richiamo a San Francesco nel tema dell’edizione evidenzia inoltre il legame storico e spirituale tra il santo patrono d’Italia e il monte che domina Assisi, elemento che contribuisce a rafforzare l’identità della manifestazione.

Un anniversario importante per la Pro Loco

Il quarantesimo anniversario del Raduno Amici de Montagna rappresenta un traguardo significativo per la Pro Loco Costa di Trex, che continua a proporre iniziative dedicate alla promozione del territorio e alla valorizzazione delle sue peculiarità naturalistiche.

L’edizione 2026 unisce così competizione sportiva, escursionismo e momenti di socialità, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere una giornata nel cuore del Parco del Monte Subasio, all’interno di una manifestazione ormai consolidata nella tradizione della comunità locale.