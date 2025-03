Restauro delle mura di Assisi: avviato il progetto di riqualificazione

Investimento statale di 9,5 milioni per la valorizzazione culturale

Le storiche mura urbiche di Assisi, un monumento che risale a più di 2.000 anni fa, saranno oggetto di un vasto intervento di restauro e valorizzazione. Questo progetto, lanciato dal Comune di Assisi nel 2022, è stato finalmente avviato grazie a un finanziamento statale di 9,5 milioni di euro, reso possibile tramite un accordo di programma tra il Governo e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria. L’intento è quello di preservare e migliorare uno dei simboli più rappresentativi della città, un parco lineare urbano che ha segnato la storia della regione e del Paese per secoli.

L’accordo è stato formalizzato martedì pomeriggio presso la Sala della Conciliazione del palazzo comunale di Assisi. La firma è avvenuta alla presenza di importanti figure istituzionali, tra cui il sindaco facente funzioni Valter Stoppini, il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Ferrara, e la dirigente delegata della Soprintendenza archeologica, Francesca Valentini. All’evento hanno partecipato anche Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli.

Il ministro Musumeci ha sottolineato l’importanza dell’intervento per la salvaguardia del patrimonio culturale, evidenziando che “salvaguardare i beni culturali da eventi catastrofali è uno degli obiettivi fondamentali della politica di prevenzione strutturale avviata dal Governo”. La presidente Proietti ha dichiarato che la firma dell’accordo rappresenta un “momento storico” non solo per Assisi, ma per l’intera Umbria, sottolineando la rilevanza del restauro per il futuro della città.

Il progetto di restauro delle mura di Assisi fa parte di un piano più ampio ideato dal Comune nel 2022 per il Giubileo 2025 e per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026. Il piano prevede un intervento complessivo di messa in sicurezza, risanamento conservativo e valorizzazione dei beni culturali della città. Questo progetto è stato sottoposto al Governo dall’allora sindaca Stefania Proietti ed è stato accolto dal Dipartimento Casa Italia, che ha deciso di finanziarlo con un primo stralcio di lavori. L’investimento di 9,5 milioni di euro sarà destinato principalmente al restauro dei tratti di mura che presentano le maggiori criticità e che si trovano in aree ad alta frequentazione, come strade, piazze e giardini pubblici.

Il sindaco facente funzioni Valter Stoppini ha rimarcato l’importanza di questo intervento, definendolo una priorità per la città, che è riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. “La sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni culturali sono oggi una delle nostre principali preoccupazioni”, ha affermato Stoppini, sottolineando l’unicità di Assisi e il valore del suo patrimonio storico e culturale. Il progetto si inserisce in un piano di riqualificazione che mira non solo a preservare le mura storiche, ma anche a renderle più fruibili e accessibili ai cittadini e ai turisti, in linea con gli obiettivi di valorizzazione e promozione del turismo culturale.

La riqualificazione delle mura urbiche di Assisi avrà anche un impatto positivo sulla vita quotidiana della città. I lavori, infatti, non solo contribuiranno a tutelare un patrimonio di inestimabile valore storico e culturale, ma miglioreranno anche la sicurezza delle aree circostanti, aumentando il valore complessivo del centro storico di Assisi. L’intervento si inserisce in una strategia di ampio respiro per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali della città, in vista di importanti eventi internazionali come il Giubileo e le celebrazioni per San Francesco.

Il progetto si propone anche di rendere le mura di Assisi un esempio di come il restauro e la valorizzazione dei beni culturali possano integrarsi con lo sviluppo urbano e il miglioramento della qualità della vita. Le mura, infatti, non sono solo un simbolo della storia della città, ma anche un luogo di aggregazione e di fruizione per la comunità locale e i visitatori. Con l’avvio di questo intervento, Assisi dimostra come sia possibile conciliare la conservazione del patrimonio storico con le esigenze moderne della città.

Il restauro delle mura urbiche di Assisi rappresenta, dunque, una delle principali sfide e opportunità per la città, non solo per preservare la sua storia e la sua cultura, ma anche per proiettarla verso il futuro. L’intervento, con il supporto del Governo e della Regione Umbria, si prefigge di restituire alla città uno dei suoi tesori più preziosi, per far sì che continui a essere un simbolo di cultura e di spiritualità per il mondo intero.