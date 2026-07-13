Rinforzo in attacco, Mirco Tempesta firma con l’Assisi Calcio

L’attaccante classe 2004 arriva dalla Nuova Alba per il 2026/27

Meta description (130 caratteri)

Assisi Calcio 2023 ingaggia Mirco Tempesta. L’attaccante classe 2004 arriva dalla Nuova Alba per la stagione 2026/2027.

Parole chiave

Assisi Calcio 2023, Mirco Tempesta, Nuova Alba, Eccellenza Umbria, calciomercato

Hashtag

#AssisiCalcio2023 #MircoTempesta #Calciomercato #EccellenzaUmbria #Calcio

L’Assisi Calcio 2023 prosegue la costruzione della rosa in vista della stagione sportiva 2026/2027 e ufficializza l’ingaggio di Mirco Tempesta, attaccante classe 2004 che nella prossima annata vestirà la maglia rossoblù. L’operazione rafforza il reparto offensivo della formazione guidata da mister Lisarelli, aggiungendo un giovane calciatore che ha già maturato un’importante esperienza nei campionati dilettantistici umbri.

L’arrivo del nuovo attaccante rappresenta un ulteriore tassello del mercato estivo della società, impegnata a definire una squadra competitiva in vista dell’inizio della nuova stagione.

Un percorso di crescita nel calcio umbro

Mirco Tempesta approda ad Assisi dopo l’esperienza con la Nuova Alba, società con la quale ha disputato le ultime stagioni tra i campionati di Promozione ed Eccellenza. Nel corso di questo percorso il giovane attaccante ha avuto modo di consolidare le proprie qualità offensive e di acquisire continuità di rendimento.

La sua crescita è stata accompagnata da un progressivo aumento del contributo realizzativo, elemento che gli ha consentito di mettersi in evidenza nel panorama calcistico regionale.

Tredici reti nella stagione di Promozione

Uno dei risultati più significativi del percorso di Tempesta è rappresentato dal campionato di Promozione 2024/2025, concluso con 13 reti all’attivo. Un bottino che ha confermato le capacità del giocatore sotto porta e che ha contribuito al successivo approdo nel campionato di Eccellenza.

Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni hanno consentito all’attaccante di consolidare la propria reputazione come elemento affidabile nel reparto avanzato, distinguendosi per continuità e capacità di incidere in fase offensiva.

Esperienze con Ellera e San Sisto

Prima dell’esperienza alla Nuova Alba, Mirco Tempesta aveva già indossato le maglie di Ellera e San Sisto, società nelle quali ha proseguito il proprio percorso di formazione calcistica.

Attraverso queste esperienze il giovane attaccante ha costruito una crescita costante, affrontando diverse realtà del calcio dilettantistico umbro e maturando competenze che gli hanno consentito di affermarsi tra i prospetti più interessanti del panorama regionale.

Un nuovo elemento per il reparto offensivo

Con l’ingaggio di Tempesta, l’Assisi Calcio 2023 amplia le soluzioni a disposizione del proprio attacco. La società individua nel nuovo arrivato caratteristiche come velocità, capacità di attaccare la profondità e senso del gol, qualità considerate utili per il lavoro che attende la squadra durante la stagione.

Il suo inserimento offrirà a mister Lisarelli un’ulteriore opzione nel reparto avanzato, incrementando le possibilità di scelta in vista degli impegni ufficiali.

Il benvenuto della società

L’Assisi Calcio 2023 ha accolto ufficialmente Mirco Tempesta, rivolgendo al nuovo attaccante un messaggio di benvenuto e l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia rossoblù.

L’ufficializzazione dell’operazione si inserisce nel programma di rafforzamento della rosa che la società sta portando avanti durante il mercato estivo, con l’obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza del campionato 2026/2027 con un organico completo e competitivo.