Ringraziamento della Comunità Francescana al Prefetto Gradone

Ringraziamento della Comunità – Il Prefetto di Perugia Armando Gradone ha salutato ufficialmente la città e la provincia in vista del suo prossimo pensionamento. In un evento pubblico che ha sostituito il consueto discorso istituzionale, il Prefetto ha risposto alle domande dei giornalisti, rievocando così i momenti più significativi del suo mandato, durato cinque anni.

Durante l’incontro, Gradone ha affrontato temi complessi come la diffusione della droga, l’accoglienza dei migranti e il suo impegno civico in diversi ambiti. La sua capacità di gestione delle criticità e il suo approccio pratico sono stati apprezzati da tutte le figure istituzionali presenti, che hanno manifestato la loro stima e gratitudine.

Un ruolo particolarmente significativo è stato rivestito dal Prefetto Gradone nei rapporti con la comunità del Sacro Convento di Assisi. Fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento, ha partecipato all’incontro per esprimere personalmente il ringraziamento della comunità francescana. Fra Marco ha sottolineato come Gradone abbia iniziato il suo mandato poco prima del suo arrivo ad Assisi, permettendo così ai due di condividere quasi tutto il periodo di servizio del Prefetto.

Moroni ha elogiato la rettitudine, la preparazione e la competenza di Gradone, oltre alla sua straordinaria capacità di comunicazione. Ha affermato che queste qualità sono state sempre accompagnate da un profondo spirito di servizio, evitando di mettersi al centro dell’attenzione. Di particolare rilevanza per Fra Marco è stata l’abilità del Prefetto di instaurare rapporti di confidenza e amicizia, sempre accompagnati da un sorriso benevolo e una visione saggia degli eventi.

Il ringraziamento espresso a Gradone è stato particolarmente sentito: “Grazie allora signor Prefetto, grazie caro Armando! Ti aspettiamo ancora al Sacro Convento!” ha dichiarato Fra Marco Moroni a conclusione dell’incontro.

Questo evento ha rappresentato un momento di riflessione e di celebrazione per la comunità di Perugia, che ha voluto rendere omaggio al Prefetto Gradone per il suo contributo e il suo impegno. Il suo prossimo pensionamento segna la fine di un capitolo significativo per la città e per tutte le realtà con cui ha collaborato.

Il Prefetto Gradone ha lasciato un segno tangibile nella comunità di Perugia, dimostrando costantemente un’attitudine pratica e un approccio empatico nella gestione delle problematiche affrontate durante il suo incarico. La sua disponibilità e la sua capacità di creare dialogo e collaborazione sono state evidenziate anche durante l’incontro pubblico, che ha permesso a molti di esprimere la loro gratitudine.

La comunità del Sacro Convento di Assisi ricorda con affetto il Prefetto Gradone, che ha sempre dimostrato una grande sensibilità e attenzione nei confronti degli eventi e delle necessità della Basilica di San Francesco. Il suo lavoro e il suo impegno sono stati caratterizzati da una profonda umanità e da una costante ricerca del bene comune.

In conclusione, l’evento di saluto del Prefetto Gradone è stato un momento di unione e riconoscimento per la comunità di Perugia e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui. La sua eredità di integrità, competenza e spirito di servizio continuerà a essere un esempio per tutti.