Rinnovata convenzione tra Sacro Convento e Musei Nazionali dell’Umbria per la valorizzazione del Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco

Mercoledì 2 luglio 2025, presso la sede della Custodia generale del Sacro Convento di Assisi, è stato firmato dal direttore dei Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali dell’Umbria, Costantino D’Orazio, dal legale rappresentate della Custodia e dal Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dei Frati Minori Conventuali, rispettivamente fra Mario Cisotto, OFMConv, e fra Marco Giuseppe Moroni, OFMConv, il rinnovo della convenzione per la valorizzazione congiunta del Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco in Assisi.

L’accordo nasce nell’ambito di un comune progetto di messa a sistema di pratiche e di condivisione delle competenze, che vede collaborare le due Istituzioni per l’incremento dell’offerta culturale e scientifica, della fruizione e il miglioramento della valorizzazione: ha quindi lo scopo di creare servizi integrati, i quali si sviluppano all’interno di una rete di rapporti per il potenziamento delle conoscenze, della ricerca scientifica e dell’attività divulgativa del territorio.

In un triennio importante, quale il 2024-2027, che vede al centro del programma culturale nazionale la celebrazione dei centenari francescani, con il grande appuntamento dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi nel 2026, le due realtà intendono collaborare in maniera determinante con progetti allestitivi, e, in generale, con attività di valorizzazione, promozione, studio e ricerca.

In virtù di queste premesse, la convenzione vede la Custodia avvalersi dei Musei Nazionali di Perugia per la consulenza scientifica, anche garantendo elevate professionalità, sulla progettazione delle attività di cura, di promozione e comunicazione, di ricerca del Museo del Tesoro, portandolo a soddisfare i requisiti per i livelli uniformi di qualità: tale obiettivo sarà perseguito con l’organizzazione di manifestazioni ed eventi per la valorizzazione del patrimonio, con l’istituzione di itinerari e di progetti espositivi, convegnistici, di studio, di ricerca, di approfondimento, nonché mediante campagne di comunicazione.

L’accordo, di durata triennale, è di strategica importanza non solo per il valore identitario e culturale del patrimonio, ma anche per il territorio umbro, valorizzato nelle sue radici più autentiche e ‘sacre’.

Dichiarazione di fra Marco Moroni: «Il Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco e i Musei Nazionali di Perugia rinnovano oggi una convenzione già sottoscritta per la prima volta il 28 ottobre 2021. L’intento condiviso è quello di continuare, approfondendola, una proficua collaborazione per la cura e la valorizzazione congiunta del nostro patrimonio culturale, storico-artistico e religioso, che nella terra di Francesco affonda le sue radici e di Francesco restituisce, quotidianamente, viva testimonianza. Dopo i primi tre anni di reciproca conoscenza, auspichiamo ora di passare a una fase più concreta e operativa del nostro accordo, entrando – anche – nel periodo più pieno delle celebrazioni dei Centenari francescani. Siamo ancora una volta grati di questa opportunità di confronto e condivisione, che spero possa contribuire a promuovere, potenziare, modernizzare, rendere maggiormente fruibile e godibile questo straordinario patrimonio di bellezza, che è dono di cui siamo custodi, restituendolo al nostro prossimo con aumentato significato».