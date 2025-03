Rinnovato l’imbandieramento per il Calendimaggio di Assisi

Presentato il progetto per bandiere e stendardi in vista della Festa

In occasione della storica Festa di Calendimaggio, la città di Assisi ha avviato il rinnovamento delle bandiere e degli stendardi grazie al supporto della Fondazione Perugia e della Città di Assisi. Il progetto, presentato nell’ambito di Echo la Primavera, prevede l’installazione di nuovi elementi decorativi in vari punti strategici della città.

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione del patrimonio cittadino e storico, con l’obiettivo di rafforzare l’identità culturale di Assisi. Il nuovo imbandieramento sarà utilizzato non solo per il Calendimaggio, ma anche per eventi istituzionali e per le celebrazioni legate all’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Durante la presentazione ufficiale, tenutasi presso Palazzo Bonacquisti, sono intervenuti diversi rappresentanti istituzionali, tra cui la presidente della Regione, Stefania Proietti, il sindaco facente funzioni di Assisi, Valter Stoppini, il presidente dell’Ente Calendimaggio, Stefano Venarucci, e Anna Maria Baldoni della Fondazione Perugia.

Venarucci ha sottolineato il valore del progetto, ringraziando le istituzioni e le persone coinvolte, tra cui Cristina Colaiacovo, ex presidente della Fondazione Perugia, e Ernesto Cesaretti, ricordato per il suo impegno nel sostenere l’iniziativa. Anche il sindaco facente funzioni Stoppini ha espresso soddisfazione per il rinnovamento di un elemento distintivo della città, definendolo un tributo alla storia locale e un passo verso il futuro.

La presidente della Regione, Proietti, ha evidenziato il ruolo centrale dell’Ente Calendimaggio e delle Parti nella realizzazione del progetto, ricordando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e privati per la promozione della città.

Il progetto prevede la produzione e l’installazione di circa 2000 bandiere. Già per l’edizione 2025 del Calendimaggio, saranno posizionate 800 bandiere con aste e supporti in ferro con simboli araldici. Nei prossimi due anni, il piano sarà completato con l’aggiunta di 1200 bandiere e l’installazione dei pennoni per le porte della città.

L’evento inaugurale si terrà il 20 aprile 2025, mentre la Festa di Calendimaggio avrà luogo dal 7 al 10 maggio 2025. Alla presentazione seguiranno esibizioni dei tamburini di Magnifica e Nobilissima, la tradizionale consegna della Rosa di Madonna Primavera e un momento conviviale aperto alla cittadinanza, organizzato con il supporto dell’Istituto Alberghiero di Assisi.

Per ulteriori dettagli sul programma della Festa di Calendimaggio, è possibile consultare i siti ufficiali www.calendimaggiodiassisi.com e www.visit-assisi.it, oltre ai canali social dell’evento.