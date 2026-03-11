Riqualificazione urbana ad Assisi, partono i lavori al percorso verde

Investimento da 157mila euro per ripristinare l’itinerario danneggiato

Prenderanno il via nel mese di aprile gli interventi di manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici lungo il Percorso Verde che costeggia il Torrente Tescio. L’Amministrazione comunale ha stanziato 157mila euro per riqualificare il tracciato compromesso dall’esondazione del giugno 2023, restituendo alla comunità un’area molto frequentata per passeggiate e attività sportiva.

Il tratto interessato si sviluppa nella zona a sud del centro storico, tra l’area dell’Isola Romana e via Ospedale delle Pareti. L’alluvione di tre anni fa ha danneggiato in diversi punti il percorso, le staccionate in legno e parte degli arredi urbani, rendendo necessario un intervento strutturale per garantire la sicurezza di cittadini e turisti che quotidianamente frequentano l’itinerario.

Modifiche al tracciato per garantire stabilità

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un nuovo breve tratto di percorso per sostituire una porzione del tracciato originario non più ripristinabile. La parte danneggiata, posizionata troppo vicina all’argine del torrente, verrà abbandonata e il sentiero deviato di alcuni metri su un’area adiacente più sicura.

La nuova sede sarà realizzata con uno strato stabilizzato di ghiaia, soluzione tecnica che garantisce drenaggio e percorribilità in tutte le stagioni. Gli operai procederanno inoltre con la rimozione degli elementi danneggiati, la sostituzione delle vecchie staccionate con nuove strutture in legno di pino massello trattato e la posa di panchine e altri arredi.

Il primo cittadino Valter Stoppini sottolinea l’importanza strategica dell’intervento: “La riqualificazione degli spazi pubblici rappresenta una priorità per questa Amministrazione. Il Percorso Verde è un luogo molto amato, utilizzato quotidianamente per attività all’aperto. Con questi lavori vogliamo restituire piena fruibilità a un’area che rappresenta un importante patrimonio ambientale e paesaggistico per la nostra comunità”.

Un milione dal Ministero per la mobilità dolce

L’intervento al Percorso Verde rientra in un progetto più ampio di valorizzazione territoriale finanziato dal Ministero del Turismo con un milione di euro. Il programma plurimo prevede diversi lotti esecutivi, tra cui l’illuminazione di via Ponte dei Galli, opere di abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi spazi per pellegrini e camminatori all’Hospitale, la struttura di accoglienza situata nell’area del cimitero monumentale di Assisi.

L’assessore ai lavori pubblici Francesca Corazzi illustra i dettagli tecnici: “Si tratta di lavori mirati di manutenzione straordinaria che interesseranno il tracciato, le staccionate e gli arredi. In alcuni punti è stato necessario prevedere una leggera deviazione, soluzione che permetterà di garantire maggiore stabilità e sicurezza nel tempo. Abbiamo progettato ogni dettaglio per durabilità e bassa manutenzione futura”.

Collegamenti ciclopedonali tra Assisi e Bastia

Nell’ambito dello stesso finanziamento ministeriale è prevista anche la realizzazione di un tratto di pista dedicata alla mobilità dolce lungo via Ospedale delle Pareti e via Isola Romana. Il percorso si estenderà dal raccordo con viale Patrono fino al ponte che collega il territorio di Assisi con quello di Bastia Umbra, creando una continuità ciclopedonale tra i due comuni.

L’assessore al turismo Fabrizio Leggio evidenzia le ricadute sul settore: “Si tratta di un progetto strategico per rafforzare la qualità dell’accoglienza lungo i percorsi frequentati da pellegrini e camminatori. Investire su infrastrutture e servizi significa rendere il territorio sempre più attrattivo per chi attraversa Assisi, città simbolo del turismo religioso e sostenibile”.

La vicesindaca e assessore alla mobilità Veronica Cavallucci aggiunge: “Un intervento che contribuirà a rafforzare la mobilità dolce e i collegamenti tra Assisi e il territorio circostante. I diversi lotti del progetto partiranno nello stesso periodo e, in alcune fasi dei lavori, potranno rendersi necessarie temporanee modifiche alla viabilità. Informeremo tempestivamente la cittadinanza”.

Tempistiche e prossime fasi

I cantieri lungo il Percorso Verde apriranno ad aprile e avranno una durata stimata di circa tre mesi, salvo condizioni meteo avverse. L’Amministrazione comunale ha programmato l’avvio in primavera per sfruttare le condizioni climatiche favorevoli e concludere prima dell’estate, periodo di massima affluenza turistica.

Completati questi interventi, l’attenzione si sposterà sugli altri lotti finanziati, con un cronoprogramma che prevede la realizzazione delle opere entro il prossimo anno. Nel complesso, il progetto contribuirà a migliorare qualità e fruibilità degli spazi pubblici, potenziando accessibilità e servizi dedicati a cittadini e visitatori.